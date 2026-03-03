我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火持續，航海王再現？台北股市今（3）走勢震盪，上下震動逾800點，其中運輸、油電類股表現搶眼，貨櫃三雄同步上攻，台塑化、山隆等也走揚。然而，權王台積電持續下探，暫報1950元，下跌30元。台股早盤九點半前仍多維持在平盤上，但九點半後走勢一路下探，最低觸及34777.10點，截至11點半左右，台股指數暫報34480.75點，下跌逾600點，成交量7755億元。其餘權值股台達電跌幅擴大下跌55元、報1370元；聯發科下跌65元、報1835元。貿聯-KY漲150元，觸及漲停價位1655元；奇鋐漲70元、暫報1835元；智邦上漲45元、報1460元。受到戰爭影響，荷姆茲海峽遭封鎖，雖然貨櫃三雄都已暫停收中東貨物及紅海貨物，但受到預期運價走揚，陽明、萬海、長榮等走揚，陽明上漲4.7元、報64.7元；萬海上漲4.8元、報84.7元；長榮上漲7元、報217元。另，散裝的裕民也上漲逾2%、報69.5元；四維航上漲近半根、報18.5元；慧洋-KY上漲2%、報75.3元。油電類股表現搶眼，山隆漲1.45元，鎖死漲停價位16.4元。台塑化也上漲近半根，報58.5元。目前成交量前十名分別為群創 、台玻、力積電 、友達、燿華 、元晶、旺宏、元大台灣50 、華邦電、華通；其中旺宏、華邦電都在跌停價位。