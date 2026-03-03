我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯文哲委任律師鄭深元質疑「騙票搜索」與不正訊問，向評鑑委員會遞狀。（圖／記者朱永強攝）

民眾黨前主席柯文哲涉入京華城案，案件預計於本月26日宣判。宣判前夕再掀攻防。同案被告、威京集團主席沈慶京日前已向檢察官評鑑委員會聲請個案評鑑；柯文哲今（3）日亦在律師團陪同下赴法務部遞交評鑑申請書，點名承辦檢察官林俊言，以及主任檢察官江貞諭、檢察長王俊力，質疑偵查過程涉及濫權搜索、違反偵查不公開、不正訊問與筆錄記載失實等情事，主張應啟動司法問責機制，視情節移送司法院職務法庭處理。柯文哲委任律師鄭深元指出，依評鑑請求書內容，林俊言在偵辦京華城案時，明知京華城容積獎勵屬行政裁量範圍，卻曲解法令、隱匿有利證據，並以誇大不實方式向法院聲請搜索票，致法院在資訊不完整情況下核發搜索票，構成所謂「騙票搜索」，違反刑事訴訟法規定。律師團並指，本案偵查期間多次出現未公開卷證流向特定媒體，疑涉違反偵查不公開原則；此外，檢察官傳喚柯文哲時未依法先行送達傳票，而於清晨由法警直接提解至北檢，直到開庭前才交付傳票，已違反刑事訴訟法關於傳喚程序之規定。針對偵訊過程，律師團指控，林俊言以暗示羈押、威嚇及情緒性言語等方式訊問多名被告與證人，包括彭振聲、邵琇珮及黃景茂等人；並指黃景茂始終否認違法情形下，筆錄卻記載其「明知違法」仍送研議，涉有偽造公文書之嫌。律師團強調，相關行為已違反法官法第89條及檢察官倫理規範，情節重大，應予懲戒。柯文哲在記者會中則強調，司法是國家最後一道防線，應以證據為基礎、遵守程序正義，而非以「編故事」方式入人於罪。他質疑京華城案自搜索起便以「騙票」方式啟動，搜索住處、辦公室與民眾黨中央黨部後，再從中拼湊資料羅織罪名，形同「先搜索、再找罪」。他並指控偵查期間違反偵查不公開、未依法送達傳票即強行押解、以羈押製造壓力及不正訊問等情形，甚至質疑筆錄內容與錄音錄影不符，已觸及偽造文書問題。柯文哲表示，自己遭羈押禁見一年，期間多次在未事先收到傳票情況下被押解出庭，抗議後才改為事前送達；然而檢方在延長羈押聲請書中卻指其「抗拒到庭」、「對司法毫不尊重」，令他質疑辦案動機。他直言，此次申請評鑑並非為個人翻案，而是為確立司法問責制度，「若可以用騙票搜索、押人取供、偽造筆錄取代證據，受害的不會只有柯文哲，而是每一位國民。」此外，柯文哲也提及民眾黨相關人士處境，指朱亞虎、李文宗、陳俊源僅因政治獻金問題便遭羈押與威嚇，妻子陳佩琪亦被指控以ATM洗錢卻未見具體證據公開。他強調，若司法淪為輿論操作與政治工具，將傷害整體公信力，呼籲司法回到程序正義與證據審理的軌道。針對民眾黨立委黃國昌近日遭司法單位約談，柯文哲則表示，若再以政治手段對付黃國昌，「我一定叫陣」，並警告執政者勿將司法作為打壓反對黨的工具。他質疑搜索票核發過於浮濫，強調「證據就拿出來，不要每天搞對立。」對於媒體詢問是否影響「藍白合」節奏，他則批評執政者造成社會分裂，呼籲「認真做事，不要每天搞對立。」隨著宣判日逼近，京華城案再度成為政壇與司法焦點。柯文哲方面表示，評鑑申請已正式提出，盼檢察官評鑑委員會啟動審查，釐清相關責任，讓司法回歸制度正軌。