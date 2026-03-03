美國與以色列於上週六（2月28日）襲擊伊朗，伊朗迅速反擊，中東局勢緊張升級，該地區更取消超過1萬1000架次航班。不過隨著衝突邁入第四天，杜拜機場已恢復「有限數量」航班，多架班機已陸續離境，首批從阿拉伯聯合大公國杜拜起飛的航班，已於2日晚間出發。
根據CNBC報導，自美國和以色列襲擊伊朗以來，中東地區已有超過1萬1000架次航班被取消。不過在經歷大規模停飛後，雖然當地政府目前僅允許航空公司恢復「有限數量」的航班，但各個航空公司正準備重啟該地區的服務。
復航現況與航班動態
據航班追蹤網站Flightradar24的數據，首架起飛的班機是阿聯酋航空EK500航班，該航班於當地時間2日晚間9點12起飛，前往印度孟買。該航班使用全球最大的客機空中巴士A380執勤。
臉書粉絲專頁「飛翔鼎申-航空新訊」指出，阿聯酋航空EK500航班在2日晚間順利起飛時，Flightradar24上同時吸引超過13.8萬人線上追蹤。
後續，一架杜拜航空（Flydubai）飛往波蘭華沙的航班於3月3日凌晨1點起飛。此外，波羅的海航空（Air Baltic）一架飛機也離開了杜拜，但該公司表示這僅是「重新定位」的空機飛行，並未載客。杜拜機場管理局表示，目前僅允許杜拜國際機場（DXB）與阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）運行少量航班，並建議旅客先與航空公司確認。
各大航空公司應對措施
阿聯酋航空表示，2日晚間開始運行「有限航班」，並敦促旅客除非收到通知，否則不要前往機場。公司強調將優先安排先前已訂位的乘客。
以色列航空（El Al）則考慮用私人噴射機（如 KlasJet）將受困歐洲的公民送往約旦南部的阿卡巴（Aqaba）入境。原計畫考慮埃及塔巴（Taba），但因未獲以色列安全部門批准而作廢。
總部位於阿布達比的阿提哈德航空（Etihad）則較為謹慎，宣布週三（4日）下午之前暫停所有往返該市的商業航班，僅在嚴格的安全協議下執行部分貨運或撤僑任務。
區域交通陷入混亂
杜拜是世界上最繁忙的航空樞紐之一。此次軍事衝突導致大片空域關閉，數十萬名旅客受困全球各地。受影響的不僅是往返中東的乘客，許多需要經過該空域轉機或過境的長途航班也因無法通行而被迫取消或改道。
