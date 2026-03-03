我是廣告 請繼續往下閱讀

中華男籃結束2027年世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段賽事，昨（2）日搭機返台。雖然在馬尼拉對陣中國隊的比賽中，中華隊一路緊咬比分、數度領先，最終仍以遺憾惜敗，但球員展現出的拚勁已獲得全台球迷喝采。而在回程的華航班機上，機長一段即興且暖心的廣播內容曝光，感動了在場所有隊職員與乘客。據了解，當班機飛穩後，客艙內響起了不同於以往的廣播。華航機長特別向機上乘客介紹這群剛為國爭光的戰士：「各位旅客大家好，今天在我們的飛機上，有一群特別的貴賓，他們是剛結束世界盃資格賽、正要回家的中華男籃代表隊。雖然這次比賽結果有些遺憾，但全隊在場上的拚勁與紀律，已經讓所有人看到了台灣籃球的高度與實力。比賽有勝負但精神沒有退場，向你們說一聲，辛苦了」這段溫柔且堅定的廣播，讓原本因輸球而沈重的氣氛，瞬間被暖流填滿，而李家慷的俏皮模樣，也意外成影片的一大亮點。PLG 副會長陳建州也在個人社群轉發了這段影片，並感性寫下：「感謝華航機長溫暖的廣播，回家的路上真的很有力量。雖然比賽沒能拿下很可惜，但相信7月份第三階段的中華隊一定會更強大！」他同時向所有教練團與球員致敬，感謝他們帶給球迷如此精彩的球賽。回顧這場「台海大戰」，中華隊在陳盈駿、林庭謙與盧峻翔等主力帶領下，前三節打出極高競技水準，可惜在第四節最後兩分鐘進攻當機遭逆轉。雖然無緣繼2013年後再度於馬尼拉擊敗中國隊，但單場攻下93分的表現，已被視為近年來面對中國一軍最出色的一役之一。中華男籃預計稍作休整後，將於暑假重新投入7月份的世界盃資格賽第三階段備戰，屆時有望迎來完整陣容，包括重要戰力賀丹賀博的回歸，力拚進軍世界盃的機會。