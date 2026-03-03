我是廣告 請繼續往下閱讀

近期中東局勢變化劇烈，伊朗遭到美國、以色列攻擊後，對周邊中東國家反擊，也封鎖荷莫茲海峽，影響原油及天然氣供應。經濟部今（3）日說明，經中油了解，短期供應無虞，若長期封鎖備妥三階段方案，包括「提前調貨」、「亞洲調貨」及「市場買現貨」。據能源署去年12月統計，台灣去年液化天然氣進口量為2309萬公噸，其中最大氣源來自卡達777萬公噸，約占33.6%；其次是澳洲774萬公噸，第三為美國227萬公噸。經濟部表示，2日啟動應變會議，國內能源供應充足，且已採取來源多元分散措施，短期供應無虞，長期亦有備援規劃以確保穩定供氣，並持續透過多元供應的方式，持續強化能源安全韌性。針對外傳卡達及沙烏地阿拉伯因戰爭因素無法出口之消息，經中油向營運商了解後得知，沙國國家石油公司（Aramco）煉油廠雖遭無人機攻擊，但不影響後續生產；卡達RasLaffan為防止滿槽之預防性安全措施而暫停LNG生產；中油公司目前已充分掌握抵港船期，短期供應無虞。若中長期面臨如伊朗長期封鎖等極端情境，經濟部將責成中油公司備妥三階段方案因應：第一為「提前調貨」，調度非中東氣源（如美國、澳洲）支應；第二為「亞洲調貨」，與日本、韓國等同類天然氣買家商議互援；第三為「市場買現貨」，以充裕料源補足缺口，透過以上方案保證國內「絕不會斷氣」。經濟部強調，已透過來源多元分散措施，以及三階段方案確保短中長期的天然氣穩定供應，也責成台電公司備妥備用電力設施，可在必要時期扮演電力備援角色，全力確保在各種情境下皆能維持供電穩定。經濟部將持續增加包含美國在內之採購量，預計將在2029年前將美國 LNG 占比從10%調整至約15%至20%。中油公司已於今年2月10日與美國最大LNG出口商 Cheniere 公司簽署長達約25年的LNG買賣契約，自2026年6月起交貨，2027年起每年可購買至120萬公噸。