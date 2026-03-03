我是廣告 請繼續往下閱讀

錯誤處置恐釀二度傷害 醫：傷口處理不當恐增破傷風感染機率

隨著氣溫逐漸回升，蛇類活動頻率明顯增加。新店一名60歲男子，住家緊鄰和美山，因毒蛇闖入住家，不慎遭咬傷。傷口迅速腫脹並出現明顯疼痛，家屬立即撥打119求助。救護人員到場後初步辨識為龜殼花，病人傷口出現瘀青、起血泡的情況。醫師提醒，若傷口處理不當，可能增加破傷風感染機率。天主教耕莘醫院急診醫師呂昀峰提到，龜殼花屬出血性毒蛇，其毒液會影響凝血功能並造成組織壞死與傷口潰爛，導致局部肢體劇烈腫脹、瘀血，嚴重者恐出現凝血異常，甚至面臨截肢等併發症。呂昀峰說，蛇咬傷治療關鍵在於「正確辨識、及時送醫、適當施打血清」，把握黃金治療時間，切勿延誤。呂昀峰指出，民眾常見錯誤處置方式如「切開傷口」或「以口吸吮毒液」，不僅無法有效排出毒素，反而可能造成二度傷害；蛇類口腔不像人類有刷牙的習慣，本身帶有大量細菌，咬合處除蛇毒造成組織破壞外，也存在細菌感染引發蜂窩性組織炎的風險。若傷口處理不當，更可能增加破傷風感染機率。自行切割傷口，恐導致出血加劇、壞死範圍擴大，甚至延誤正確醫療處置。若發現蛇類進入住家，應保持安全距離並通報相關單位協助處理，呂昀峰提到，切勿自行捕捉或驅趕。若不慎遭咬，應保持冷靜、減少活動、適度固定患肢並儘速撥打119送醫；切勿嘗試割開、吸吮、冰敷或塗抹偏方。到院後由專業醫療團隊評估是否施打抗蛇毒血清及破傷風疫苗，並依情況給予抗生素治療，以降低感染與併發症風險。呂昀峰表示，因新店生態豐富，毒蛇種類眾多，因為急診常備多種抗蛇毒血清及完整急重症醫療團隊，並與消防單位建立即時通報機制，確保毒蛇咬傷患者能於最短時間內獲得妥善治療。呼籲民眾維持居家環境整潔，避免堆積雜物與落葉，降低蛇類棲息機會。