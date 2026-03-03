我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，對此王定宇今（3）日上午10時親上火線說明，自己與太太在去年二月協議簽字離婚，過程很平和，現在還是好朋友，強調並沒有婚內發生什麼不正當的事情，與劉女是朋友，提及此次媒體報導是愛爾麗董座常如山涉犯性侵女員工未遂，常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。王定宇今日遭媒體報導奪人小三，上午親上火線回應此事，強調自己與太太在去年二月協議簽字離婚，過程很平和，現在還是好朋友，強調並沒有婚內發生什麼不正當的事情，與劉女是朋友，「兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律，大家都是成年人了，各自對自己負責」。而王定宇也提到，此次的報導是常如山涉犯性侵女員工未遂，目前由刑事警察局移送北檢偵辦中，常如山為了轉移焦點，刻意引導至男女情感，企圖脫罪。至於媒體披露畫面是否由常如山提供？王定宇說，這部分檢察官跟刑事警察局正在偵辦當中，沒辦法多做評論，就自己瞭解與事實有落差，至於落差是什麼，就由檢調跟媒體去查明，強調在案件中應該要保護受害人，被告做誤導的動作，自己對北檢偵辦能力有信心。