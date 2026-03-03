我是廣告 請繼續往下閱讀

我國駐以色列代表處於當地時間3月2日上午協助2名滯留以國且有 意離境的國人搭乘專車，經以國及約旦中部陸路邊關安抵約旦， 並由我國駐約旦代表處接續提供後續前往第三國或待情勢緩和後返以 等協助。



對此，洪毓祥表示，目前中東局勢緊張，已有多個國家的軍事基地、機場，甚至是民間建築物遭受攻擊，戰火傷及無辜平民，當地台人關心如何撤離，但是外交部卻透露無撤離方案，吳志中說因為其他國家都沒有撤僑，我方目前也暫無撤僑計畫，僑胞認為在當地比較安全，等空域開放再離開是目前政策，但是還是有陸路可以撤離的方式。



洪毓祥說，中共卻表示台灣人持台胞證就可以撤離，中國吃我方豆腐，但是外交部與僑委會不應該老是反應慢半拍，遇到戰爭保護僑胞應該有儘快的對策，並且對當地台人說明清楚，別老是讓中共見縫插針。



更多「美以聯手轟伊朗」相關新聞。

美國與以色列於上（2）月28日聯手對伊朗發動空襲行動，伊朗也發動報復攻擊，導致中東地區多國受戰火波及並關閉空域。外交部長吳志中今（3）日受訪表示，中東地區僑胞約有3000人，滯留人數約200多人，因為其他國家都沒有撤僑，我方目前也暫無撤僑計畫，僑胞認為在當地比較安全，等空域開放再離開是目前政策。對此，民眾黨立委洪毓祥批評外交部與僑委會反應慢半拍，給予中國見縫插針的機會。行政院長卓榮泰今日率團隊赴立法院，針對台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。吳志中在會前受訪被問及以伊戰火持續，是否會撤僑？吳志中表示，中東地區僑胞約有3000人 ，滯留人數約200多人，因為目前關閉空域，所以讓他們留在當地待空域開放，人身安全還是最重要。外交部也表示，