先說結論再論述。

※美國監控全球的世界來臨。

▲美國在獵殺賓拉登時就已經展示出該國對全球的建控能量。（圖／翻攝自US White House）

※即時情報的重要。

▲川普總統誇耀的神祕光電追蹤系統其實是指稱F-35戰機EOTS系統的即時標定能力。（圖／翻攝自洛克希德馬丁）

▲美國情報體系異常複雜，情報單位分散配置在中東地區情報的獲得上還得到以色列的協助。（圖／翻攝自US CIA）

2月28日美國與以色列發動「史詩憤怒行動」（Operation Epic Fury）的空襲行動，成功擊斃伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）與關幕僚，這場突擊再次讓世人見證美製武器優於中俄製品，外界也對美國的情資掌握能力感到震驚。電影全民公敵（Enemy of the State）於1998年上映，當時大眾紛紛質疑影像情報衛星能量有那樣大嗎？沒想到大約30年後這種情況成真。而在這部《迫切的危機》（Clear and Present Danger）這部電影中，大眾也才略知國家安全局（NSA）的監聽能量。這次空襲後續報導顯示當美國得知哈米尼要在白天臨時開會，遂第一時間通知以色列在白天襲擊，大眾會問究竟美國是如何知道的？這部分可能是到人力情報（Human Intelligence, HUMINT）奏功。情報蒐集過往分為人力情報、影像情報（Image Intelligence, IMAGINT）與訊跡情報（Singal Intelligence, SIGINT），這種三分法後續還被細分為技術情報、地理空間情報（GEOINT）與開源情報（OSINT）等，但最終情報可以分為訊號、人力以及影像情報三大類。粗淺的比喻方式大約是人力情報泛指間諜（被收買的在地人士、目標人物親信等）所獲得的資訊；訊跡機情報泛指電訊、無線電、雷達、電腦等電磁訊號；影像情報可以指稱偵察機或是影像情報衛星所獲得的影像。情報體系的建構基本上要看一國軍力與經濟實力，簡單的說大國有比較多的實力去建構情報圈，小國寡民只能建構少量的情報體系。必須說明的是情報只是預警、防範於未來，一個國家還是需要有特定的軍力方能抵抗外敵侵略，當敵軍發動侵略戰爭時代表戰略情報作為告一段落。美國監控全球的能量早在獵殺賓拉登時就已經表露無遺，當時最著名的圖片是白宮戰情室內，美國總統歐巴馬與眾多幕僚，坐在螢幕上看著直線距離12000公里外的即時景象，影像延遲時間不過10幾秒，隨著通訊科技的演進想必美國通訊科技可以做到零時差。這種全球監控能量過往大英帝國曾經運用過，當時英國運用艦隊與海底電纜完成對全球的掌控，目前美國則是以影像衛星與無人機完成。美國對全球掌控能量的完全讓領導人有完全的自信，在空襲行動後也對外吹噓表示美軍使用了「高度精密追蹤系統」等奏效，讓外界丈二金剛摸不著頭緒。沒有錯的話川普是誇耀F-35戰機上的光電標定系統」（Electro-Optical Targeting System，EOTS）奏效，該系統可標定70公里外的目標，這在戰機轟炸前一刻確認目標來說很重要，但外界比較好奇的是美國怎麼知道哈米尼的即時資訊？影像衛星距離500到1500公里，5萬呎的高空也有無人機盤旋，F-35戰機攻擊時也可藉由機上各類感測器再度確認目標，但這些情報蒐集手段並無法有效掌握目標人物下一刻會出現在哪邊。歷史上也有許多國家領導人前一刻忽然改變行程而躲過一劫，例如解密後的希特勒暗殺事件，好幾次因為希特勒的直覺，忽然改變行程而躲過暗殺。回到本文開頭，美國是如何得知哈米尼要白天開會的？竊聽伊朗領導集團的內部通訊、手機、電腦，還是透過臥底人員或友美人士的通風報信？其實都有，因為情報作業通常是複數布建（多元收集）、單線聯繫（如人員失風被捕後的損害管控）。這些收集到目標人物資訊的友美人士還要即時回報，各國領導人也都知道通訊器材會有被竊聽的風險，限制最少數人可以用通訊器材是一般的做法，不過驗諸歷史經驗，往往出賣領導人資訊的會是周遭的親信或是摯友；這種被稱為「背骨」行為的動機冷戰前可能是情感與意識形態作祟，冷戰後絕大多數的原因是金錢利益。人力情報雖然可以提供目標人物的即時情資，但它有一個缺點是要先「打進」，之後才能「拉出」，翻成白話是要先在目標人物附近布建、培養信任感，之後才會有情報的產生。這些人力情報的蒐集方式許多諜報電影中都有深刻與細膩的描述，美國華府還有一座國際間諜博物館（International Spy Museum），喜愛諜報情節的讀者不妨抽空前往，裡面許多安放竊聽器的物件位置會讓人咋舌；這次空襲行動中也傳出以色列莫薩德假扮牙醫，將晶片植入伊朗領導階層的傳聞。上述的打進以及莫薩德等名詞，其實也突顯出美國對中東地區人力情報的匱乏，白膚色的西方臉孔很難打進中東地區，在這區域要獲得人力情報就得運用「在地協力者」或是與以色列合作。情報還有一個特性是鉅細靡遺，美國在獲取委國馬杜羅的情報時連寵物與其他生活習慣都不放過，這些行為若有規律的話也可推斷出馬杜羅的即時動態。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com