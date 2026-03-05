今（2026）年 3 月 5 日迎來24節氣中的「驚蟄」！近期因「台中燈會驚蟄界」特展爆紅，連帶讓「驚蟄」的搜尋量狂飆。特別的是，今年驚蟄恰逢「春季天赦日」，命理專家柯柏成直言，這2大吉日聚首的奇蹟「錯過必須再等80年」！《NOWNEWS今日新聞》為您整理王老師、柯柏成與小孟老師的開運重點，一篇速懂驚蟄注音台語、黃金招財時段、「升級版」打小人絕招，以及必知的 6 大禁忌懶人包！
📌 驚蟄時間與意思是什麼？「注音、台語」正確唸法一覽
• 驚蟄時間： 今年的驚蟄落在國曆 3 月 5 日晚間 9 時 58 分 43 秒。
• 驚蟄意思： 指的是春雷初響，驚醒在寒冬中冬眠的昆蟲與萬物，象徵天氣回暖、生機盎然。
• 驚蟄注音讀音： 正確注音為「ㄐㄧㄥ ㄓˊ（Jing zhe）」，千萬別唸錯成「ㄓˋ」。
• 驚蟄台語唸法： 台語發音為「Kiann-ti̍t」（點此聽台語怎麼講），充滿對大自然甦醒的敬畏。
📌 錯過再等80年！驚蟄遇天赦日「招財轉運」黃金時段與步驟
命理專家柯柏成表示，驚蟄（甦醒）遇上天赦日（新生），下次再出現已是2106年。這天是絕佳的能量啟動點，務必把握上午 7 時至 11 時陽氣最旺的「黃金時段」進行招財祈福：
• 參拜超強順序： 命理專家王老師建議準備水果與生雞蛋，前往供奉玉皇大帝、關公、玄天上帝或虎爺的廟宇。順序為：先拜天公（懺悔求赦）➝ 再拜主神（祈求財運心願）➝ 最後拜虎爺（咬走小人、咬錢進庫）。
• 換錢水與斷捨離： 求財者建議當日茹素，拜虎爺時帶銅板「換錢水」（煮錢水）。此外，務必落實一件「限實行動」，例如刪除不必要的聯絡人、發出重要申請，徹底斷捨離以獲新生。
• 幸運小物加持： 驚蟄這天可佩戴雷擊木、檀香木或桃木飾品，借助木氣生發抵禦不良氣場。
📌 驚蟄「打小人」升級版！做對秒迎好運
驚蟄萬物甦醒，小人與是非也會跟著出籠。除了傳統到廟宇祭拜白虎（用生豬肉抹紙老虎嘴巴），柯柏成老師更傳授了超強的「居家打小人升級版」絕招：
準備一張黃色紙片，寫上阻礙財運或事業的屏障，在自家門口或垃圾桶旁，用拖鞋拍打紙片，並堅定默念：「春雷驚蟄，萬物復甦，打盡一切攔路虎，嚇退所有窮衰神，貴人現前，財運亨通。」最後，將打過的紙片搭配象徵害蟲小人的「黑芝麻、豆子」包進紅紙，丟入社區垃圾桶，就能把衰神送走、迎來好運。
📌 驚蟄 6 大禁忌懶人包：小孟老師示警「指天惹禍」
驚蟄氣場波動大，命理專家小孟老師提醒，以下 6 項禁忌最好避免，以免招來血光之災：
• 忌結婚相親： 傳說驚蟄會打雷，此時結婚易遭雷公拆散，導致婚姻不順。
• 避開山林與荒野： 毒蛇昆蟲冬眠結束活動力強，赴山區易遭蟲蛇咬傷。
• 千萬別手指天空： 驚蟄常有雷雨，指天不敬，易招雷惹禍上身。
• 避免談判與簽約： 氣場波動易起口角、引發合約糾紛，小人容易作祟。
• 小孩避免去空曠地： 春雷突響易驚嚇幼童，建議待在室內。
• 忌吃生冷食物： 氣候忽冷忽熱，吃生冷食物易傷腸胃；建議多吃梨子（驚蟄吃梨）來潤肺清熱。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
