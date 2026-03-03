我是廣告 請繼續往下閱讀

一票兩賣賺髒錢！2023年8月，高雄知名景點「崗山之眼」一名吳姓售票員與施姓驗票員私下勾結，利用職務之便將已入園打洞的門票回收後繼續重新販售，侵占票款。全案經高雄市觀光局內部調查後函送地檢署調查，檢方認定兩人共非法重複販售303張票券，獲利逾1.5萬元，依業務侵占罪起訴。事發在2023年8月，當時一名遊客興致勃勃前往高雄知名地標「崗山之眼」踏青，沒想到才剛從售票口拿到門票，低頭一看卻瞬間傻眼，因為他發現這張價值60元的全票，上頭竟然早就被打過洞，讓遊客傻眼，質疑園區根本是把回收的舊票拿出來重複販售，氣得向高雄市觀光局投訴。高雄市觀光局接獲通報後展開內部調查，調閱監視器畫面並核對電腦裡的帳目，結果發現當時售票員確實收了遊客60元門票錢，但電腦系統裡卻完全沒有這筆賣票的紀錄，認定67歲吳姓女售票員涉嫌重大，函請高雄地檢署調查。檢方深入追查後發現，原來67歲的吳姓售票員與64歲的施姓驗票員，早就私下達成一套「分贓協議」，每當施男在入口處將票券打洞後，並未依規定銷毀，而是悄悄將這些「二手票」回收，再轉手交回給售票口的吳女重複販售。由於這些回收票在電腦系統裡早已失效、不會留下任何新的售票紀錄，兩人就這樣將遊客掏出的現金收進自己口袋。檢方統計，這對「門票搭檔」透過「一票兩賣」的手法，竟然累計重複販售303張門票，私吞金額高達15000多元。儘管兩人在偵訊時坦承犯行，卻辯稱僅多賣了1000多元，沒有到萬元之多，但檢方最終仍依業務侵占罪對這兩名搭檔提起公訴。