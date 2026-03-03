我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市西門町成都路一處日租套房，5年前發生一起駭人命案，袁姓男子因區區1000元毒品買賣糾紛，先以影片嗆聲藥頭「我很喜歡挑戰你」，未料竟真的惹對方上門，持西瓜刀猛刺，割斷其左大腿股動脈，導致失血過多身亡。全案歷經三審，最高法院3日駁回上訴，劉宗仁依傷害致死罪判處有期徒刑9年3月定讞。回顧案發經過，2021年7月17日晚間，袁男當天下午入住成都路上的日租套房，因與劉宗仁有債務糾紛，雙方透過通訊軟體互傳訊息。袁男情緒激動，拍攝影片挑釁稱：「你現在敢過來喔，希望你找越多人來啦，押看看啦，其實再來押看看啦，我很喜歡挑戰你。」還揚言「狗急跳牆嘛，你看我敢不敢汽油這樣一顆一顆丟啦，你等著看。」言詞火爆。劉男不滿遭挑釁，隨即找來莊姓、李姓、簡姓3名友人，一行4人於隔日凌晨1時許前往套房。監視器畫面顯示，4人進入屋內不到5分鐘即陸續離開。未久，鄰房房客聽見微弱呻吟聲，出門查看，赫然發現袁男倒臥血泊之中，地面滿是鮮血，緊急報警並協助送醫，但因左大腿股動脈遭割斷，失血過多，仍宣告不治。檢警調閱監視器後，迅速鎖定涉案4人到案，並依殺人罪嫌提起公訴。不過，一審法院審酌犯案動機、過程與證據後，改依傷害致死罪判處劉宗仁有期徒刑9年3月，其餘3人則依傷害致死罪幫助犯，分別判刑3年11月至3年6月不等。案件上訴二審期間，劉男雖表達願意賠償家屬，但雙方最終未能達成和解。高院審理後認為原判決量刑並無不當，駁回上訴，維持原刑。全案再上訴至最高法院，最高法院3日認定原審判決並無違誤，駁回上訴，全案定讞。