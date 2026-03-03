我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院上月20日裁定，總統川普（Donald Trump）對等關稅無效，川普隨後宣布，對全球徵收15%關稅並疊加MFN（最惠國待遇）稅率。行政院長卓榮泰今（3）日到立法院針對台美關稅進行專案報告，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄質詢，肯定政府的談判團隊，不過也擔心「美國人瘋瘋」，在這過渡期的150天，恐會對台灣的農業造成衝擊。莊瑞雄指出，從2025年4月3日美國總統川普宣布32%對等關稅，到同年8月1日談出28%加最惠國待遇（MFN）的暫時性稅率，再到2026年2月13日簽署ART對等貿易協定，談定15%且不疊加MFN，一度讓外界拍手叫好；然而2月20日美國最高法院裁定相關法源有問題後，美方改引用貿易法122條款，成為15%並疊加MFN的過渡安排。他質疑，在法源轉換下，原先談妥的豁免項目是否因此生變，行政團隊認為最值得自豪的成果為何？行政院副院長鄭麗君回應，台美歷經10個月、兩階段談判，將對等關稅與232條款併談，分別簽署ART對等貿易協定及投資MOU，取得逆差國中最佳的15%不疊加待遇，以及232條款下最惠國地位，屬於「雙重最佳待遇」。她強調，美方已說明232條款不受高院判決影響，至於對等關稅部分，122條款為過渡性措施，未來可能透過301條款或其他法律途徑重建法源，我方將持續溝通，確保既有優勢。不過莊瑞雄指出，高科技產業如半導體、AI及伺服器等維持競爭優勢，但農業出口金額遠低於進口，結構本就弱勢，如今又面臨15%關稅壓力，形同「雙重打擊」。他舉例，蝴蝶蘭原先屬專屬豁免項目，如今在122條款下暫無豁免，恐侵蝕利潤；毛豆、鬼頭刀等產品也可能在與越南、泰國、中國或厄瓜多等國競爭中承受壓力。他並質疑，122條款為期150天，是否可能再延長，政府在過渡期間將如何協助農民。農業部長陳駿季回應指出，目前在122條款下為10%加MFN，若未來調整至15%，台灣與荷蘭等主要競爭國立足點相同。以蝴蝶蘭為例，台灣在美國市占率約46%，與荷蘭勢均力敵；毛豆若以現行稅率計算，與越南、泰國及中國屬平等競爭，若能鞏固ART成果，將有相對優勢。他也強調，已設置300億元農安基金作為後盾，協助因應變局。