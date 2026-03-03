我是廣告 請繼續往下閱讀

為期17天的中台灣燈會今天最後一天展出，其中一個互動區可以將心願PO上大螢幕，有民眾發現上面有「回歸祖國」，他掃QRCode打「台灣獨立」，沒想到系統竟顯示「出現不適當內容，無法送出」，氣得大罵根本就是文字審查！立委何欣純批評「這是非常嚴重且無法忍耐的事」，市府強調絕未限制文字內容，應是人潮太多，短時間系統運作出現異常，目前已恢復正常。在中央公園舉辦的中台灣燈會，昨晚迎來嘉賓台北市長蔣萬安，但有網友在Threads抱怨，昨晚他參觀燈會，發現有一個互動區叫心願發射站，右下有人寫「回歸祖國」，他感到不舒服，馬上掃QRCode打「台灣獨立」，竟然出現「您的畫作出現不適當內容，無法送出」。原PO繼續掃QRCode，打「共慘黨下台」，一樣無法送出。原PO說：「我真的好生氣，回歸祖國可以過，其他祖國不喜歡的文字不可以過？這不是文字審查嗎？都2026了，我是生活在台灣嗎？」立委何欣純留言「若屬實，這是非常嚴重，且無法忍耐的事」，她表示在台灣，人民依法享有言論自由。只要沒涉及違法或仇恨煽動，公共互動平台不應該對特定政治立場進行差別審查。市議員江肇國也說「在台中，不應該出現任何形式的文字審查！」已立刻向負責單位民政局了解狀況。心願發射站互動區可以在燈籠寫下心願、緩緩飄送上升。許多網友用原PO翻拍的QRCode留言，有人寫「台灣順遂」、「新疆自由」等字被拒絕，不過今（3）日上午民政局要求工程師全面性測試後，已可正常許願留言。台中市政府民政局長吳世瑋說，任何地方可能去做文字篩選，但台中市政府絕對不會！「我們尊重大家意願的表達，絕對不會去限制任何的言論，民眾打『中華民國萬歲』、『台灣獨立』，一樣上得去」。他也提醒，如果民眾在許願牆上罵人，就涉及人身攻擊、毀謗，可能要負法律責任。至於昨晚文字上不去，可能因為人多，系統有一點異常，或人為操作不當。