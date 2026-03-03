中央氣象署科長林秉煜指出，今（3）日上半天全台降雨機率高，西半部慎防局部較大雨勢，下半天西半部雨勢稍緩，華南雲系預估影響到周四（3月5日），周末（3月7日至3月8日）天氣回歸穩定；今晚至明晨低溫下探到14度，冷空氣挑戰冷氣團等級，3500公尺以上高山慎防降雪或積冰。
今元宵節降雨範圍大 西半部有大雨
林秉煜指出，今天上半天，全台降雨機率大，特別是西半部有局部較大雨勢，中南部則是台南、高雄、屏東雨勢比較明顯，下半天華南雲系東移，西半部降雨稍微緩和，主要呈現陰天、偶有降雨的型態，時不時仍會有零星降雨出現。
全台多雨到周四 周末天氣回穩
林秉煜說明，華南雲系明天還會影響，配合東北季風，基隆北海岸、宜蘭仍會有局部較大雨勢；周四北部、東半部、中南部山區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其它地區也會有零星短暫陣雨，因此今天至周四，台灣各地天氣都比較不穩定。
林秉煜提及，周五華南雲雨區終於移出，台灣轉為單純東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部降雨機率還是比較高，中南部則恢復多雲到晴，類似天氣會持續至下周一（3月9日），周末是天氣相對穩定的時段。
今晚低溫挑戰冷氣團 恐跌破14度
氣溫方面，林秉煜提醒，今天受到鋒面後冷空氣影響，各地越晚越冷，今晚至明晨，全台低溫14至18度，逼近冷氣團等級，周四氣溫才會明顯回升，各地低溫16至18度、白天高溫22至24度，不過周六開始東北季風又南下，北台灣氣溫又會逐漸下滑。
此外，在低溫和水氣配合下，周二到周四，台灣3500公尺以上高山地區，要留意積冰或降雪，台南以北、北海岸、花蓮局部地區、花東交界，蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖也要注意陣風8級到9級強風出現。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
林秉煜指出，今天上半天，全台降雨機率大，特別是西半部有局部較大雨勢，中南部則是台南、高雄、屏東雨勢比較明顯，下半天華南雲系東移，西半部降雨稍微緩和，主要呈現陰天、偶有降雨的型態，時不時仍會有零星降雨出現。
林秉煜說明，華南雲系明天還會影響，配合東北季風，基隆北海岸、宜蘭仍會有局部較大雨勢；周四北部、東半部、中南部山區、恆春半島仍有局部短暫陣雨，其它地區也會有零星短暫陣雨，因此今天至周四，台灣各地天氣都比較不穩定。
林秉煜提及，周五華南雲雨區終於移出，台灣轉為單純東北季風影響，迎風面的基隆北海岸、東半部降雨機率還是比較高，中南部則恢復多雲到晴，類似天氣會持續至下周一（3月9日），周末是天氣相對穩定的時段。
氣溫方面，林秉煜提醒，今天受到鋒面後冷空氣影響，各地越晚越冷，今晚至明晨，全台低溫14至18度，逼近冷氣團等級，周四氣溫才會明顯回升，各地低溫16至18度、白天高溫22至24度，不過周六開始東北季風又南下，北台灣氣溫又會逐漸下滑。
此外，在低溫和水氣配合下，周二到周四，台灣3500公尺以上高山地區，要留意積冰或降雪，台南以北、北海岸、花蓮局部地區、花東交界，蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖也要注意陣風8級到9級強風出現。
資料來源：中央氣象署