我是廣告 請繼續往下閱讀

太陽能產業近期又火起來了！鈣鈦礦太陽能電池憑藉輕薄、廉價與超高效率，不僅讓日本新內閣列為戰略目標，更成為馬斯克火星計畫的電力骨幹，今（3）日台股一片慘，概念股聯合再生逆勢奔漲停、元晶強漲，成為抗跌個股，分析師卻示警，鈣鈦礦現在其實有點被「炒作」過頭了，不建議投資人再追價。台股今日開高走低，盤中由紅翻黑，盤中最高35264點、最低34377點，高低點落差達887點，35000點大關暫時失守，而盤面上記憶體、光通訊等科技股也都慘跌一片，太陽能族群卻逆勢抗跌，被稱為鈣鈦礦概念股的個股氣勢如虹。啟發投顧分析師郭憲政今日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪時表示，主要由於太陽能族群已不是傳統太陽能，有更核心技術稱為「鈣鈦礦」，主要應用於電能轉化，特別針對外太空的再生能源部分，主要是鈣鈦礦題材激勵，不過，他認為鈣鈦礦現在話題性其實有點被「炒作」過頭了。郭憲政指出，例如，元晶這檔股票，已經從先前的15、16 元一路漲到50幾元，這個漲幅已經和所謂的記憶體族群差不多，雖然元晶、聯合再生都是鈣鈦礦的指標股，但有點吵過頭，元晶去年前三季的每股盈餘（EPS）負1.09 元，「他是賠錢的，也就是說它每股還賠了1塊多。」另一檔聯合再生，也是同樣的情況，它從8、9元漲到現在26元多，但它去年EPS賠了0.63元，這兩檔都是鈣鈦礦概念股，短時間內都已經漲了好幾倍，加上基本面還在虧損，因此，明顯是炒作題材「炒到過份」，郭憲政建議，如果投資人想再追價這類股，不太建議，「畢竟這種炒作過頭的股票怎麼上去，就要小心它怎麼下來。」他並提到，即使這類概念股再繼續漲的機率也不太高，郭憲政直言，太陽能股這十年來一直都不太好，主因在於中國長期低價傾銷，全球太陽能在這十年內，產業都賠錢賠的很兇，這次雖搭上鈣鈦礦的利多，但有點像是「畫大餅」。「長期來講太陽能股都是比較賠錢的股票。」郭憲政表示，真正的焦點應該放在「矽光子」和「低軌衛星」這兩大領域。低軌衛星目前重心就是特斯拉執行長馬斯克的SpaceX。SpaceX可能在今年進行 IPO（首次公開募股），一旦正式掛牌上市，就會成為一個非常明確的投資指標。就像AI股，主要就是台積電ADR和輝達股價「馬首是瞻」，「低軌衛星大家一開始以為他只是短線操作」，但郭憲政說，如果SpaceX真的IPO，公開發行掛牌，那股價未來浮動就可能會對台股這些低軌衛星概念股有很大的關聯性。除此之外，低軌衛星涉及遠距離（Long Distance）的微波傳輸，且低軌衛星不只是通訊，更是具有軍事和政治上的戰略意義。他分析，低軌衛星族群已經有點逐漸取代近期AI股的地位，建議投資人今年操作台股的主軸，除了AI之外，一定要把「低軌衛星」概念股納入配置。