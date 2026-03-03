我是廣告 請繼續往下閱讀

台股去年創下狂飆萬點佳績，全民瘋股市，監察院今公布第294期廉政專刊， 被譽為北市議會「股王」的藍營議員陳重文，夫妻買賣紀錄超過4700筆，其中重壓光通訊族群的聯鈞、波若威，另外還有臺光電、士電，操盤特徵為當沖或隔日沖，「股后」則是藍營議員秦慧珠，買賣紀錄也有千筆之譜，不過投資標的較為多元，涵蓋重電、半導體、PCB、生技及航運，包括金居、尖點，不過光通訊的波若威、華星光也有操作，顯見兩人皆鎖定「AI供應鏈」的光通訊、重電等去年度最強勢飆股族群。根據監察院最新財產申報，陳重文名下有7筆土地及3筆建物， 妻子白惠萍名下有輛保時捷，存款327萬4688元、股票6萬、13筆保險，債務金額5078萬733元。陳重文今年財產申報並無太大變化，存款增長約200萬、債務仍有5021萬3239元，多數用於周轉，另有事業投資2253萬2798元。值得一提的是，陳重文的是股票買賣紀錄相當精彩，幾乎每年都佔財產申報極大篇幅，整份401頁、包含36位議員的財產申報，光陳重文夫婦的股票買賣紀錄就破百頁，相當驚人，重壓光通訊和AI基礎設施，包括聯鈞、華星光、波若威、光聖、聯亞、台光電，另外重電的士電 (1503)、半導體的台積電、PCB的金居、儲能的順達也多有涉略。除了陳重文，北市議員秦慧珠的股市操作也相當驚人。根據財產申報，秦慧珠目前名下不動產1筆、夫妻存款264萬6244元、有價證券143萬6230元，2筆保險、債務1957萬4579元，多數用於房貸分期，另外事業投資則有5百萬。股市部分，秦慧珠股票買賣紀錄近40頁，雖然總筆數略遜於陳重文妻子，但操作的標的多樣性與換股速度極快，交易特性同時操作數十檔股票，且同一檔標的常在短時間內反覆買賣，包括光通訊的華星光、波若威、AI基礎設施的健策、高力、金居 、重電的華城、半導體的台積電、PCB的尖點、生技的康霈、光學的亞光等，都有進出。不管是陳重文或是秦慧珠，兩人都重壓光通訊與 CPO 概念股，包括波若威、華星光，AI散熱跟基礎設施，秦慧珠偏好散熱指標股健策與高力，陳則壓寶AI 伺服器的核心材料的臺光電，整體來說，兩人10大投資標的環繞AI 伺服器供應鏈」。