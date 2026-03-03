我是廣告 請繼續往下閱讀

美製車進口關稅由17.5%調降至零，而為了因應可能影響，政府替汽車產業爭取30億元專款，推動「車行天下」計畫、專案協助業者。對於汽車相關補償措施及相關貨物稅，行政院長卓榮泰今（3）日坦言，去年有一段時間，車市是比較冷的，都存在觀察後續關稅定案的結果。卓榮泰上午赴立法院進行台美關稅專案報告，藍委黃健豪在質詢關切，面對美國汽車進口零關稅後，我國汽車銷售的部分，貨物稅是否會調整？是否做出相關補償措施？卓榮泰坦言，去年有一段時間，都存在觀察後續關稅定案的結果，因此車市交易比較冷，但政府已經調整貨物稅的減免，並於去年通過。財政部長莊翠雲則說，貨物稅在114年9月7日開始，已經下降，不管是進口車或是國產車，同樣適用。她說，在2000cc以下的小客車，每輛最高可以減徵5萬元，小型的機車每輛能減徵2000元，若是汰舊換新，汽車最高能減徵5萬元，機車最高也可以減徵4000塊。黃健豪指出，這是短期政策方向，但現在進口車跟國產車2000CC以下25%的貨物稅，跟2000cc以上30%的貨物稅，未來是否能調整？莊翠雲說，當初已經考慮過，認為此部分是符合消費者需求，因此也鼓勵小型車。黃健豪追問，即便是美國車進口零關稅後，貨物稅也不會做相關調整嗎？經濟部長龔明鑫回應，當初設計就是用定額減稅，不是用比例，而定額減稅，事實上對小型車跟低價車，減的比例較多，是有照顧到國產車。黃健豪說，外界關心國產車整裝、整廠的衝擊，而他也擔心政府投入30億專案補助，除了效益差外，整台車的價格是否能下降，才是消費者關心問題。他強調，不只是30億問題，也該調整相關進口零件關稅，如引擎、變速箱等。龔明鑫說，至少從美國進來，是零關稅，若從其他國家進來，會來做核算、與財政部討論，並向委員報告。