若徐欣瑩最後決定脫黨參選，與陳見賢、鄭朝方形成「三腳督」局面，陳見賢仍以34.6%的支持度保持3人中領先

年底即將舉行地方首長大選，國民黨在新竹縣長部分將舉行「37制」初選，結果於3／28揭曉。而《TVBS新聞網》今（3）日公布的最新民調顯示，假設國民黨立委徐欣瑩因初選失利而脫黨參選，恐將吸走逾二成的藍營支持者，但根據《TVBS新聞網》今公布的最新民調，若藍綠對決，並假設綠營派出鄭朝方，藍營都能穩贏。其中，若陳見賢出線，其將以43.8%的支持度勝過鄭朝方的36.4%，雙方差距為7.4個百分點；若藍營由徐欣瑩出戰，她則將以43.1%的支持度領先鄭朝方的31.8%，差距達11.3個百分點 。值得注意的是，該民調也假設，，鄭朝方以28.8%居次，徐欣瑩則獲22.1%墊底，都不支持的佔3.5％、未決定的佔10.9％。該民調的交叉分析也顯示，徐欣瑩脫黨參選將牽動藍營基本盤，恐怕會吸走22.3%的藍營支持者，但陳見賢依然穩固了58.7%的藍營選票，是其能在3人中領先的主因。本次調查由TVBS民意調查中心執行，針對戶籍設於新竹縣且年滿20歲的民眾進行電話訪問。調查期間為115年（2026年）2月25日至27日，採用電腦輔助電話調查系統（CATI）配合RDD電話號碼後兩碼隨機抽樣，並透過任意成人法過濾合格受訪者。最終共計完成1,076份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內。調查數據已依據內政部公布之114年底新竹縣人口統計資料，針對受訪者的性別、年齡、地區及教育程度進行結構加權處理，以確保樣本具備整體代表性。