▲謝男於犯案後隔天主動向鄰居道歉，今（3日）事發近2個月後監視器畫面再流出。（圖／警方提供）

台北市南港區福德街一處社區今（3日）流出一段監視器影片，一名擔任工程師的47歲謝姓男子1月15日喝醉後，返回住家時突心生怨恨怒，想起過去檢舉他的鄰居，便用木刀朝其信箱、大門揮砍，甚至不斷大聲咆哮。警方獲報到場後，發現謝男已不在場，而謝男隔天也主動向鄰居道歉。如今，監視器畫面曝光，此案再度受到關注，警方依恐嚇罪嫌將其移送偵辦。從監視器畫面中可見，1月15日晚間謝姓男子於餐敘期間飲酒，而後因酒醉在友人的攙扶下返回位於台北市南港區福德街373巷的一處社區。怎料，他卻因不滿和鄰居過去的恩怨，竟持木刀至一樓住戶信箱揮砍，而後更直接衝到鄰居家門口，過程中更是不斷咆哮，嚇壞當時正在熟睡的住戶。警方獲報到場後，並未發現喧嘩情事且無人在場，經調查發現其已離去，始恢復勤務。事發至今（3日）近2個月的時間，謝男在社區內咆哮、揮刀的影片流出，其坦言因不滿遭到鄰居檢舉，且不勝酒力導致情緒失控，才會做出不當行為，於隔天清醒後也向鄰居道歉。不過，謝男此舉已造成民眾恐慌，訊後依刑法恐嚇罪函請地檢署偵辦。對此，南港分局呼籲，民眾飲酒應適量，避免因發事故而衍生法律責任，警方將持續查緝不法，維護民眾財產安全。