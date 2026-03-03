我是廣告 請繼續往下閱讀

▲梁社漢排骨品牌推出「美國帶骨牛小排飯」。（圖／八方雲集提供）

推高單價商品「一麵一飯」 八方雲集雙品牌牛小排開賣

在餐飲市場競爭日益激烈、產品結構持續升級的環境下，八方雲集集團宣布推出全新旗艦商品「美國帶骨牛小排系列」且八方雲集和梁社漢排骨雙品牌同步上市。這也是首度以高單價、高規格的美國牛小排食材切入高端排餐市場。八方雲集集團表示，近期八方雲集的財務表現方面，2025年全年合併營收約87.91億元，已創歷史年度新高，即便進入2026年後，1月合併營收仍高達7.88億元，年增率10.10%，又再次刷新歷史單月營收紀錄。為維持積極的成長動能，八方雲集集團自3月2日起，全新「美國帶骨牛小排系列」已自3月2日起，於全台八方雲集與梁社漢排骨門市同步上市。八方雲集品牌推出的是「美國帶骨牛小排麵」，提供紅燒與清燉2種湯頭選擇；而梁社漢排骨品牌則推出「美國帶骨牛小排飯」，以厚切牛小排搭配精燉原盅牛肉湯，展現主餐型料理的完整體驗。雙品牌以「一麵一飯」的形式，依各自品牌定位切入不同消費情境，形成互補的高價值產品布局。八方雲集集團表示，高價值主餐商品的推出，並非取代既有高頻次主力商品，而是在原有穩定來客基礎上，進一步拓展新的消費族群與用餐情境，相較於鍋貼、水餃與排骨飯等低涉入度且每日家常型餐食。此次「美國帶骨牛小排系列」以較高單價與明確價值定位切入，吸引著重精緻美味和區域便利性的消費者進店體驗，同時也為既有門市導入更多元的消費選擇。透過不同價格帶與產品屬性的組合布局，八方雲集集團說，有助於擴大整體客群結構，並在不影響既有主力銷售的前提下，為門市客單價、來客數、來客結構與營收來源，創造新的成長空間。