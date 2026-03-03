LOL《英雄聯盟》2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」將在3月16日至3月22日登場，本次賽事在巴西聖保羅點燃戰火，全球各賽區共有8支戰隊參與，《NOWNEWS》也透過本文整理「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」的賽程、時間、隊伍、直播等資訊。
🟡本文重點一覽
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」參賽隊伍
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」賽程時間
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」賽制
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」直播連結
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽參賽隊伍
📍韓國 LCK 賽區前二種子：Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）
📍中國 LPL 賽區前二種子：3月4日確定
📍歐洲 LEC 賽區冠軍：G2 Esports（G2）
📍北美 LCS 賽區冠軍：LYON
📍太平洋 LCP 賽區冠軍：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 賽區冠軍：LOUD
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽程時間
📍小組賽階段（3月16日到20日）：台灣時間晚上9點
📍淘汰賽階段（3月21日）：台灣時間晚上9點
📍總決賽（3月22日）：台灣時間晚上9點
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽制
初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。
淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐，小組抽籤將於中國 LPL 賽區3月7日決賽結束後進行。
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽直播連結
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
📍實況主 CO-Stream：名單待公布
我是廣告 請繼續往下閱讀
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」參賽隊伍
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」賽程時間
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」賽制
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」直播連結
📍韓國 LCK 賽區前二種子：Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）
📍中國 LPL 賽區前二種子：3月4日確定
📍歐洲 LEC 賽區冠軍：G2 Esports（G2）
📍北美 LCS 賽區冠軍：LYON
📍太平洋 LCP 賽區冠軍：Team Secret Whales（TSW）
📍巴西 CBLoL 賽區冠軍：LOUD
📍小組賽階段（3月16日到20日）：台灣時間晚上9點
📍淘汰賽階段（3月21日）：台灣時間晚上9點
📍總決賽（3月22日）：台灣時間晚上9點
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽賽制
初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。
淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐，小組抽籤將於中國 LPL 賽區3月7日決賽結束後進行。
📍中文：Twitch、YouTube
📍英文：Twitch、YouTube
📍實況主 CO-Stream：名單待公布