LOL《英雄聯盟》2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」將在3月16日至3月22日登場，本次賽事在巴西聖保羅點燃戰火，全球各賽區共有8支戰隊參與，《NOWNEWS》也透過本文整理「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」的賽程、時間、隊伍、直播等資訊。▪️▪️▪️▪️Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）3月4日確定G2 Esports（G2）LYONTeam Secret Whales（TSW）LOUD台灣時間晚上9點台灣時間晚上9點台灣時間晚上9點初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐，小組抽籤將於中國 LPL 賽區3月7日決賽結束後進行。名單待公布