LOL《英雄聯盟》2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」將在3月16日至3月22日登場，本次賽事在巴西聖保羅點燃戰火，全球各賽區共有8支戰隊參與，《NOWNEWS》也透過本文整理「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」的賽程、時間、隊伍、直播等資訊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點一覽

▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」參賽隊伍
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽」賽程時間
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​」賽制
▪️「2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​」直播連結

▲2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」各國各賽區參賽隊伍。（圖／RIOT GAMES提供）
▲2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」各國各賽區參賽隊伍。（圖／RIOT GAMES提供）
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​參賽隊伍

📍韓國 LCK 賽區前二種子：Gen.G（GEN）、BNK FEARX（BFX）

📍中國 LPL 賽區前二種子：3月4日確定

📍歐洲 LEC 賽區冠軍：G2 Esports（G2）

📍北美 LCS 賽區冠軍：LYON

📍太平洋 LCP 賽區冠軍：Team Secret Whales（TSW）

📍巴西 CBLoL 賽區冠軍：LOUD

▲LOL《英雄聯盟》2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」將在3月16日至3月22日登場。（圖／LOL Esports Flickr）
▲LOL《英雄聯盟》2026首場國際賽「First Stand初陣對抗賽」將在3月16日至3月22日登場。（圖／LOL Esports Flickr）
🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​賽程時間

📍小組賽階段（3月16日到20日）：台灣時間晚上9點
📍淘汰賽階段（3月21日）：台灣時間晚上9點
📍總決賽（3月22日）：台灣時間晚上9點

🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​賽制

初陣對抗賽分為「小組賽」與「淘汰賽」2個階段，小組賽共分兩組，一組4隊，採取全局 BP 五戰三勝制（BO5），小組前兩名即可晉級淘汰賽。

淘汰賽階段將剩四支隊伍，同樣採全局 BP 五戰三勝制（BO5），單敗淘汰，直到2026《英雄聯盟》初陣對抗賽的冠軍戰隊出爐，小組抽籤將於中國 LPL 賽區3月7日決賽結束後進行。

🟡2026《英雄聯盟》初陣對抗賽​​​​​​​直播連結

📍中文：TwitchYouTube

📍英文：TwitchYouTube

📍實況主 CO-Stream：名單待公布

相關新聞

LOL／T1被淘汰流量暴跌！LCK CUP決賽全球僅70萬人看　比LEC還低

LOL／DCG 0:3慘遭TSW橫掃！LCP賽區台港澳時代終結　越南新王登基

LOL／T1遭DK淘汰！相隔10年再被讓二追三　黃牛急售香港決賽門票

LOL／T1慘遭DK讓二追三！無緣晉級初陣對抗賽　Smash兌現勝利宣言