我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衛生局人員今到工廠進行環境稽查。（圖／宜蘭衛生局提供）

宜蘭知名伴手禮品牌驚傳食安風波！在地老字號糕餅店奕順軒，近日遭網友爆料產品中竟出現疑似塑膠膜的不明異物，隨即拍照上傳網路並點名店家，質疑是否為正常現象。貼文曝光後，引發不少網友討論與轉傳。奕順軒為宜蘭在地知名伴手禮業者，除主打奶凍捲外，也販售各式糕餅與傳統點心。此次事件傳出後，宜蘭縣衛生局今（3）日派員前往稽查。衛生局表示，業者已主動檢視相關產品，初步研判異物可能為盛裝原料的塑膠袋，在製作過程中不慎混入食品。衛生局現場除要求將同批次共23塊糕餅下架外，也查見作業場所部分天花板油漆斑駁，與食品良好衛生規範不符，已責令業者限期改善。若屆期複查仍未改善，將依《食品安全衛生管理法》規定裁處，最高可處新台幣2億元罰鍰。衛生局強調，食品業者應落實自主管理，強化製程控管與上市前檢視，避免異物混入，確保消費者食用安全。全案仍待後續複查與釐清。