蘋果於台灣時間昨（2）日晚間推出最新入門款新機iPhone 17e，升級搭載A19晶片、支援Apple Intelligence，入門容量翻倍至256GB且「加量不加價」，維持和上一代相同的售價21900元。台灣大哥大、遠傳電信隨即公佈明（4）天預購方案，台灣大哥大預約加碼抽PS5 Pro與Switch 2；遠傳電信則即刻起開放門市預先登記，並祭出限時票選活動抽AirPods 4。新機預計3月11日正式開賣。
全新iPhone 17e配備與iPhone 17同級的超瓷晶盾2面板，具備3倍抗刮能力，並搭載全新一代A19晶片與蘋果自研C1X行動通訊數據機晶片，大幅提升整體連線穩定度與能源效率，更能流暢執行Apple Intelligence功能。相機配備4800萬像素融合主鏡頭與1200萬像素前鏡頭，且正式加入MagSafe磁吸設計，最高支援15W充電功率，便利性全面進化。
機身顏色方面，除了經典的黑、白兩色外，還首度推出「嫩粉色」。最讓人驚喜的是，起始容量從128GB升級至256GB，且售價維持與去年iPhone 16e 128GB相同，做到「加量不加價」，另也提供512GB大容量版本供選擇。
台灣大哥大：舊換新最高折萬五、預約抽遊戲神機
台灣大哥大宣布，將於3月4日上午11點起在實體與網路門市全面開放iPhone 17e預約，網路門市另於當日晚間10點15分開放單機預購。為搶攻換機潮，台哥大祭出舊換新最高折抵15100元、VIP續約購機最高再折5000元。
申辦搭配5G指定資費，還可享高達15項加值服務，包含Apple One 2個月免費、YouTube Premium最高4個月免費，以及App Store帳單折抵金50元等。3月期間於網路門市完成新申辦、攜碼、續約或購物，再加碼抽PS5 Pro與Switch 2瑪利歐賽車世界主機組合。
遠傳電信：即刻開放預先登記、快閃票選抽AirPods 4
遠傳電信則宣布即刻起全台門市開放iPhone 17e預先登記。為了替新機開賣暖身，遠傳自今日上午11點起至明（4）日上午10點59分止，推出限時24小時的「iPhone新機人氣票選」活動。該票選活動不限遠傳用戶皆可參加，民眾只要上網填寫問卷票選最想要的iPhone機款與顏色，就有機會把市價4490元的AirPods 4免費帶回家，或是抽中搭配指定購機方案的1000元折價券（共50名額）。抽中折價券的幸運兒，未來至門市申辦999元以上資費搭配iPhone 17/17e系列時，即可直接折抵專案價。
資料來源：蘋果、遠傳電信、台灣大哥大
