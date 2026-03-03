我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，對此今（3）日親上火線回應與太太在去年初協議簽字離婚，過程平和，自己與劉女是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律。但有媒體發現，王定宇前妻李淑吟今日早上才將臉書狀態改為單身。針對《鏡周刊》今爆出他疑似搶人小三，王定宇回應指出，他絕對沒有婚外情，他在去年初就開始與太太協議離婚，並在去年8月完成離婚手續，更秀出身分證反面顯示配偶欄為空白，只是為保護家人，離婚的事情並未公開。據《壹蘋新聞網》報導，李淑吟的臉書個人資料，直到昨（2）日前都顯示「已婚」，卻在王定宇桃色風波曝光後，才將狀態更新為「單身」；而她最新的臉書貼文發佈於今年2月24日，「不哭不哭，眼淚是珍珠」，疑和近日心情有關。