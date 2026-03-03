我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳演錫（如圖）以一身全白襯衫、黑色西裝現身記者會，來台過元宵節、大口吃湯圓。（圖／記者朱永強攝影）

柳演錫來台過元宵節！大口吃湯圓：金猴加

▲柳演錫（如圖）在台上吃湯圓，下秒露出滿足表情興奮喊：「金猴加（真好吃）！非常好吃！」（圖／記者朱永強攝影）

▲柳演錫（如圖）演技深植人心，代表作包括《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》等。（圖／記者朱永強攝影）

柳演錫是誰？《請回答1994》晉升一線男星

柳演錫來台！韓國演員柳演錫今（3）日出席新戲《神與律師事務所》宣傳記者會，而他來台這天，恰逢台灣農曆年元宵節，主辦方特別請柳演錫大嗑湯圓，他一從碗內挖起咬了咬湯圓，一臉雀躍又滿足：「金猴加（真好吃）！非常好吃！」邊笑著聽翻譯告訴他這些圓滿的祝福寓意，舉手投足噴發偶像魅力，全場鎂光燈不斷。今稍早柳演錫以一身全白襯衫、黑色西裝現身，挺拔身材與俊俏臉龐迷倒眾生，他一出場喊道，「相隔1年，見到台灣粉絲覺得非常開心！」引爆在場粉絲尖叫，他也透露，「接到劇本時，看到角色非常有趣，把我很多面貌呈現給粉絲看，非常挑戰的事情，因此立即接下角色。」Hami Video今舉辦《神與律師事務所》開播儀式，柳演錫時隔1年多來台，適逢元宵節這天，團隊特別送上一碗神祕的「湯圓」，裡頭有各式顏色的湯圓，柳演錫舀到代表「口碑閃閃發光」的黃色湯圓，一放入嘴裡，他露出滿足表情興奮喊：「金猴加（真好吃）！非常好吃！」此外，為感受元宵節氛圍，柳演錫也收到來自中華電信個人家庭分公司副總經理陳淑玲的賀禮，1本Hami Video紀念款書本燈恰巧呼應元宵節「提燈祈福」的美好寓意，希望這盞書燈能陪伴柳演錫的日常，只要輕輕翻開書燈，柔和暖光即刻綻放，讓好戲與質感日常一起被點亮。《神與律師事務所》講述原本立志打造頂尖律所的普通律師申二朗（柳演錫 飾），因看見鬼魂而捲入一連串無法用常理解釋的案件，從為人辯護到為「看不見的存在」辯護，他與只相信證據與勝率的菁英律師韓娜賢（李絮 飾）相遇，2人從對立到攜手，展開一場橫跨現實與靈界的律政冒險。《神與律師事務所》於本月13日起每週五、六在Hami Video全台獨家播出。柳演錫出生於1984年，韓國世宗大學電影藝術學系畢業，是影視圈公認的「全能型」實力派演員，2003年於電影《原罪犯》中飾演男星劉智泰的少年時期出道，儘管起點極高，他卻經歷了近十年的無名期，靠著不斷在各類獨立電影與電視劇中客串演出，進而磨練深厚且細膩的演技。2013年，他憑藉超人氣神劇《請回答1994》中深情守候的暖男「七封」一角爆紅，成功躍升為一線男星，他的必看代表作還包含《浪漫醫生金師傅》中外冷內熱的醫生姜東柱、史詩巨作《陽光先生》裡癡情霸道的具東魅，以及現象級夯劇《機智醫生生活》、《現在撥打的電話》等。