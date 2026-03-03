我是廣告 請繼續往下閱讀

中東戰火影響，部分國人滯留海外，經交通部觀光署統計，受影響旅客共有2364人、共87團旅行團受影響。觀光署指出，滯留海外的旅客中，有121人已經搭上返台班機，陸續抵台。統計自2月28日起，因中東領空關閉等影響團體共約87團、2364人。觀光署表示，分別為取消出團退費約36團、949人；返台受航班影響的旅客約51團、1415人，其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。尚未搭機返台的團體，將協助安排返台班機，如尚未能獲得機位者，均由旅行社安排飯店住宿，並提供餐食，等候返台航班。一名已經返台的旅行團旅客分享，2月28日下午收到航空公司透過電子郵件通知，隔日航班取消，因此原訂要從開羅，經杜拜轉機回台北的安排被打亂，航空公司提供更改至10天後的航班，並由旅行社安排當日食宿，並等待進一步消息。後續，該旅客決定自行離團，從其他地方轉機回台。他先從埃及飛往米蘭、住宿一晚後，隔天飛法蘭克福轉機才順利返台，額外花費逾7萬元。