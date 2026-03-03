我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 政委林萬億2011年8月6日的七夕情人節被妻子抓姦。（圖／NOWNEWS資料照）

▲前總統陳水扁的兒子陳致中。（圖／記者陳威叡攝）

▲民進黨立委王定宇遭爆與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情，親上火線說明。（圖／記者嚴俊強攝，2026.03.03）

民進黨立委王定宇又陷桃色爭議，遭週刊爆料與名媛劉怡萱進出台北、台南豪宅，疑似奪人小三介入感情。對此，王定宇今（3）日親上火線回應與太太在去年初協議簽字離婚，過程平和，自己與劉女是朋友，兩個單身的人做任何事情，不傷害別人、不違反法律。不過，有媒體發現，王定宇前妻李淑吟今日早上才將臉書狀態改為單身。政壇上的不倫戀屢見不鮮，有些人曝光後會立即上火線公開道歉，以求將傷害降到最低，但也有些人反其道而行，在曝光說出名言廣為流傳。2017年時任北市議員童仲彥與第二任妻子李秀環鬧分居，不只被爆出有家暴黑歷史，李秀環控訴童仲彥外遇辦公室主任邱惠美。童仲彥舉行記者會，坦承對邱有好感，還說，並說妻子的問題解決後，「一切都有可能」。2006年當時擔任北市議員的王世堅遭爆前助理上摩鐵，王世堅稱是，更指「這是選舉到了關鍵時刻的抹黑、政治操作。」不過，一年後出現大逆轉，她的證人居然開記者會爆料所有的事都和王世堅套好，讓王世堅不得不承認他和前助理開房間。2014年再被踢爆婚外情，王世堅則公開道歉「我做錯了，我向社會大眾道歉，更向我太太、我的家人道歉。」王世堅外遇都同一人，還被網友封為癡情王子。王世堅坦承老婆曾經因為這件事情，氣到拿東西砸他，而他自知理虧也只能默默承受，還寫下悔過書，保證此生不會再犯。2010年前立委李顯榮跟郭姓樁腳妻周女上賓館開房間，李顯榮妻子知道後怒告周女，當時被搜出衛生紙上有兩人的DNA，李顯榮狡辯：，這個回答當時也讓檢察官傻眼。李顯榮道歉且賠償郭男150萬元和解，但事後周女仍傳親密簡訊給李顯榮，而且經常約會出遊，李妻發現後怒告周女通姦，板橋地院昨判周女6月徒刑，得易科罰金18萬元。民進黨十年政綱教育篇的起草人，同時也是台大社工系教授，也擔任蘇貞昌行政院長時政委的林萬億，2011年8月6日的七夕情人節被妻子抓姦，林妻向新北市警方自爆說「林萬億搞婚外情」，請警方協助到飯店抓姦，將林萬億和學生帶回製作筆錄。林萬億起初辯稱「」，最後經詢問下才坦承「和學生發生一次性關係」，函送法辦。2009年吳育昇被爆和孫姓女子共進晚餐，並直奔中山區薇閣摩鐵休息，被媒體狗仔拍到。吳育昇事後召開記者會大方向媒體坦承「與女方認識多年，餐後確實去過薇閣」、「過程就是大家所想的那樣」吳育昇說自己是「一時迷失，犯了錯」，妻子完全不知情，他一定會認錯道歉，也願意一肩承擔。2006年城仲模被爆與王姓助理婚外情，城表示「兩個人確實一起進出旅館」，但否認有緋聞。城仲模解釋說，和王姓女子是舊識，妻兒都相當熟悉。當天雙方一起作學術研究，行程結束準備開車兜風，王姓女子突然腹痛，兩人才會到旅館上廁所，「絕非外界所想像」。2011年前總統陳水扁的兒子陳致中被爆出與應召女郎妮可開房間，他打死不承認，陳致中曾經說過「如果有召妓就退選」，並控告《壹週刊》回復名譽並求償200萬。不過，週刊卻拿出通聯紀錄證實，後來高雄地院認定，陳致中使用以洪姓女子名義申請的手機門號，5度聯繫召妓。2020年11月，王定宇就被《鏡周刊》拍到多次留宿時任民進黨發言人顏若芳位於台北市安西街的家，一周曾多達5個晚上，而在該新聞隔年爆出後，顏若芳第一時間請假一周避風頭，王定宇仍正常上班，直到一周後才向妻子和顏若芳道歉，承認2男女同住確實有不妥當的地方。《鏡周刊》稱，王定宇、顏若芳2人幾度同進同出，顏若芳還會充當司機接送、幫忙買早餐等，直到12月才轉趨低調，雖已同居但互動減少。而在同居被拍到後，2人大力澄清只是「房東、房客」的租屋關係，王定宇表示只是「在台北找個休息處」、「太太也知情」，顏若芳更直指房租一個月8000元左右。