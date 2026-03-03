太子集團豪車拍賣會2日落幕，法拉利「馬王」LaFerrari 以 1.35 億元天價成交，震撼全場。但如果你買不起破億真車也沒關係，這台「F1 賽車」你絕對買得起！有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO 出照片，一系列 LEGO Speed Champions F1 賽車 標價竟僅 499 元，吸引無數家長與車迷瘋搶：「這價格太香了，直接全包！」
網友驚呼：好市多特價「真的很有感」
這波搶購潮也釣出不少資深玩家分享好市多的「驚人戰績」。有網友回憶，好市多的樂高特價時常出現破盤神價，「上次 LEGO 庫巴特價才 4,500 元左右，去玩具店看一個已經賣到 8,000 多了！」直言好市多特價時真的非常划算。這次 F1 賽車從原價近千元直接砍半到 499 元，再度證實賣場是樂高迷的挖寶聖地。有網友開玩笑說是提早反應「美國車零關稅」。
內行揭便宜真相：這四款是「衛星車隊」？
為什麼價格會這麼香？根據今購百科資訊，這次好市多上架的四款模型分別為：
• 77245 ASTON MARTIN AMR24 (奧斯頓馬丁)
• 77246 REDBULL VCARB01 (小紅牛/RB)
• 77248 BWT ALPINE A524 (阿爾卑)
• 77250 MONEYGRAM HAAS VF-24 (哈斯)
內行玩家分析，這批特價品大多是 2024 年賽季的款式，且屬於 F1 中的「衛星車隊」或中游車隊。不同於大熱門的法拉利、紅牛正廠（Red Bull Racing）或麥拉倫，這幾款在市場上的炒作空間較小，因此好市多才會有如此驚人的清倉價。網友笑稱：「雖然不是 Verstappen 那台（大紅牛），但 499 元能買到小紅牛也是爽！」
爸媽崩潰警告：這款車「組起來很鬆」
雖然 499 元誠意十足，但不少家長入手後卻直呼崩潰。由於這款 F1 賽車為了還原擬真流線，零件極致細碎導致結構較弱，有苦主媽媽哀怨這組樂高「組裝起來很鬆，一直掉一直修，媽媽已煩躁！」內行玩家建議，這系列與其說是玩具，不如說是「靜態供品」，買回家、組裝、入櫃收藏就好，否則賽車夢很快就會變成爸媽不停「修車」的惡夢。
目前包括內湖、桃園、中壢、台南、高雄等分店都有網友回報目擊蹤影。如果你還在感嘆昨日與億元豪車擦身而過，不妨今天跑一趟好市多，不到五百元你也能成為 F1 車主！
資料來源：Costco好市多 商品經驗老實說
