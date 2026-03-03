澳洲生技新創公司 Cortical Labs 近日發表一項震撼科技與遊戲界的實驗結果，研究人員透過成功將20萬個活體人類神經元培養在微晶片上，並將其化身為真正的「玩家」，遊玩1993年推出的經典第一人稱射擊遊戲《毀滅戰士》（DOOM），甚至這群「細胞玩家」能夠展現出尋找敵人、轉向與射擊等行為跡象。
培養活體人類神經元 感知遊戲世界
Cortical Labs 表示，團隊開發「CL1」生物電腦，算力核心建立於多電極陣列（MEA）晶片上生長的「20萬個活體神經元」，研究團隊再透過公司提供的 Python API，將遊戲中的數位訊號轉換為神經元能理解的「電刺激」，使腦細胞能串接並「感知」遊戲世界。
細胞玩家學習玩遊戲 已經能感知敵人
舉例來說，當敵人出現在畫面左側，系統便會刺激細胞培養體的左側區域，神經元受刺激後產生的放電反應，就會被轉譯成遊戲中的移動、轉向與射擊指令，成功在數位世界與生物組織間建立即時互動介面。
實驗觀測結果顯示，這群「細胞玩家」能做到尋找敵人、轉向、射擊等行為，證明其具備即時適應與學習的能力，雖然研究人員笑著表示，細胞玩家們目前的表現就像「從未接觸過電腦的新手」，遊戲短時間就會結束，但不爭的事實是，神經元「確實正在學習。」
事實上，Cortical Labs 過去就曾讓細胞學會遊玩1972年的經典遊戲《Pong》，當時耗費了超過18個月；《毀滅戰士》則是一款具備 3D 迷宮、即時決策等更複雜的遊戲，科技長 David Hogan 指出，這次實驗實際只花不到一周的時間就完成。
研究團隊表示，現階段的重點將放在改善回饋與獎勵機制，以進一步提升學習成效，Cortical Labs 認為，這次成功解決生物神經與電腦系統間的即時互動問題，未來不僅能應用於遊戲，更有望投入人工智慧研究、疾病模型分析與新型運算架構，為生物與電腦融合的下一步開啟無限可能。
資料來源：Cortical Labs YouTube
我是廣告 請繼續往下閱讀
Cortical Labs 表示，團隊開發「CL1」生物電腦，算力核心建立於多電極陣列（MEA）晶片上生長的「20萬個活體神經元」，研究團隊再透過公司提供的 Python API，將遊戲中的數位訊號轉換為神經元能理解的「電刺激」，使腦細胞能串接並「感知」遊戲世界。
舉例來說，當敵人出現在畫面左側，系統便會刺激細胞培養體的左側區域，神經元受刺激後產生的放電反應，就會被轉譯成遊戲中的移動、轉向與射擊指令，成功在數位世界與生物組織間建立即時互動介面。
實驗觀測結果顯示，這群「細胞玩家」能做到尋找敵人、轉向、射擊等行為，證明其具備即時適應與學習的能力，雖然研究人員笑著表示，細胞玩家們目前的表現就像「從未接觸過電腦的新手」，遊戲短時間就會結束，但不爭的事實是，神經元「確實正在學習。」
研究團隊表示，現階段的重點將放在改善回饋與獎勵機制，以進一步提升學習成效，Cortical Labs 認為，這次成功解決生物神經與電腦系統間的即時互動問題，未來不僅能應用於遊戲，更有望投入人工智慧研究、疾病模型分析與新型運算架構，為生物與電腦融合的下一步開啟無限可能。
資料來源：Cortical Labs YouTube