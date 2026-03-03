我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年第6屆WBC世界棒球經典賽(World Baseball Classic)開打在即，中華隊今(3)日於宮崎SOKKEN球場進行官辦熱身賽，交手日本職棒(NPB)福岡軟銀鷹二軍，這場正賽前的最後一場實戰，台美混血大聯盟球星「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)首度亮相就展現核彈級破壞力，3打數2安、1保送，加上投手群完美壓制，中華隊最終以5：1擊退軟銀二軍，在前進東京巨蛋前順利開出紅盤。賽後，費仔表示自己已經準備好了。扛下開路先鋒重任的費爾柴德，今日首度亮相就狂刷存在感，全場3打數敲出2支安打，並選到1次保送。昨日在打擊練習(BP)中頻頻開轟、甚至一棒擊中計分板的他，目前打擊狀態備受外界關注。面對記者提問，他滿意表示：「感覺非常不錯！當然，現在主要就是試著把擊球節奏找回來，多看一些球。」經歷長途飛行與時差考驗，費爾柴德的身體顯然已迅速切換至戰鬥模式。他強調：「目前的身體狀況非常好，揮棒的感覺也很順暢，所以我非常期待能夠趕快進入到實戰的比賽當中。」宮崎前幾天的濕冷氣候與大雨，確實讓亟欲上場實戰的中華隊感到有些無奈。「前幾天確實是有點冷，昨天下雨也覺得有點可惜，因為我們都很想上場練習，今天太陽出來了，球場的狀況維持得非常好，我已經完全準備好可以上場了。」