各黨積極備戰2026年九合一選舉，北市長蔣萬安聲勢極高，而民進黨尚未決定派誰出戰北市。資深媒體人董智森分析，蔣萬安是2026大選的領頭羊，如果能和欲參選新北市長的李四川南征北跑，對民進黨而言殺傷力很強。董智森在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，近年來的九合一地方選舉都有一特性，都會有領頭羊，2014年是柯文哲，當時民進黨跟他合作，選得特別好，鄭文燦當選桃園市長、林右昌當選基隆市長；2018年的領頭羊則是韓國瑜，不僅拿下高雄，國民黨還拿了15縣市。董智森分析，民進黨在發現這個現象後，2022年時才找了陳時中當領頭羊，不過疫苗爭議卻讓陳選情受傷。董智森認為，2026選舉的領頭羊絕對是蔣萬安，若能搭配李四川南征北跑，對民進黨來說殺傷力很強，反觀民進黨不只沒有領頭羊，連小綿羊都找不出來，因此只能搞仇恨。董智森表示，蔣萬安雖是蔣家後代，但不會讓人覺得是權貴，且最重要的是「沒有仇恨值」，即便頻修理蔣萬安，也無法塑造民眾反感他的氛圍。