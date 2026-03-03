我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本媒體都指出，衛冕軍日本武士隊在「台日大戰」所推派的先發投手，高機率是山本由伸。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽(WBC)台日大戰即將點燃戰火，外界預期日本隊將派出王牌投手山本由伸掛帥先發。對此，代表中華隊出征的台美混血大聯盟球星費爾柴德(Stuart Fairchild)在賽前受訪時難掩興奮，大讚山本是「世界上最好的投手之一」，並精闢點出中華隊若想突圍的打擊關鍵策略。面對日本媒體詢問對山本由伸的印象與對戰策略，費爾柴德給予了極高的評價：「他是一位非常不可思議的投手，能在晚間的比賽中與日本隊交手、對決他，是一件非常令人興奮的事。」談到兩人過去的交手經驗，費爾柴德回憶，兩人生涯唯一的對決發生在去年的大聯盟春訓。雖然交手次數不多，但他對山本的投球實力印象極為深刻，也深知這場國際賽的頂尖對決將是一場硬仗。針對如何突破這位日本王牌，費爾柴德透露對戰策略思維：「我們必須保持極佳的選球紀律，他擁有多種球路，而且每一種品質都很好，所以我們必須把握住他失投的機會。」面對擁有頂級變化球與精準控球的山本由伸，中華隊打線絕對不能輕易對引誘球揮棒，必須加強選球耐心，才能在稍縱即逝的失投球中給予致命一擊。此外，日本媒體也特別問到，中華隊陣中的內野好手吳念庭過去效力日職期間，對戰山本由伸的成績相當亮眼，是否會向他「取經」尋求情資？費爾柴德坦言，目前已經收到情蒐小組給予關於山本的詳細情報。但他也強調，能夠在這個最高舞台面對如此頂尖的強投，對他個人與整個球隊而言都是絕佳的挑戰。