徐欣瑩、陳見賢支持度不相上下

徐欣瑩辦公室：部分結果失真

陳見賢辦公室：堅守「良善、正直」的核心價值

國民黨日前拍板新竹縣將於本（3）月底完成縣長參選人初選程序，新竹縣副縣長陳見賢、立法委員徐欣瑩備受矚目。根據《TVBS》今（3）日公佈的最新民調顯示，陳見賢、徐欣瑩無論在黨內互比或政黨對比中，差距皆在誤差範圍內，亦即兩者支持度相當、難分軒輊。對此，徐欣瑩辦公室、陳見賢辦公室也給出回應了。根據國內指標性民調機構《TVBS》民調中心最新「2026年新竹縣長可能人選民調」結果，徐欣瑩在政黨互比中以43.1%支持度勝過鄭朝方的31.8%約11個百分點，相較陳見賢同樣以43.8%支持度勝過鄭朝方的36.4%約7個百分點，2人差距在誤差範圍內，不相上下。黨內互比部分，徐欣瑩獲40.6%支持度與陳見賢的36.2%差距同樣在誤差範圍（雙尾）內，亦即2人勢均力敵。不過《TVBS》民調中同樣針對徐欣瑩獨立參選情境進行調查，在「三腳督」局面下，陳見賢以34.6%支持度勝過鄭朝方的28.8%及徐欣瑩的22.1%，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，對於坊間民調結果皆會參考，但細究TVBS民調問卷，電訪一開頭即詢問民眾「請問您知不知道陳見賢是新竹縣的副縣長？」此誘導式詢問，與正式初選的民調問卷不同，恐會導致部分結果失真，此部分我們予以保留。另外，最近由特定機構發動的一些民調，與歷來許多正式民調有許多數據上的差距，其結果更與地方上絕大部分鄉親及專家的認知存在差距。徐維遠也指出，即便此份民調問卷內容與真實初選問卷不同，TVBS該份民調在政黨對比下，徐欣瑩仍領先鄭朝方11.3%，領先幅度穩定。也遠遠超過陳見賢對上鄭朝方，證明徐欣瑩才是國民黨最強且最能促成藍白合的候選人。徐維遠指出，徐欣瑩登記黨內初選以來，在球員兼裁判的初選制度下，仍能在民調中穩居領先，就是因爲清白、正派、科技背景等形象，以及提出符合新竹發展需求的「雙AI」以及教育優化等政見受到新竹縣民肯定。陳見賢辦公室發言人田芮熙表示，當前正值初選關鍵階段，陳見賢副縣長將繼續以最謙卑的態度，持續傾聽縣民聲音，並有信心贏得初選與年底選舉。其目標不僅是個人勝選，更希望團結國民黨、團結新竹縣，廣納跨黨派力量與各界人才，共同為新竹縣建設努力。期盼各界在初選衝刺階段，繼續支持務實做事的陳見賢，一同守護新竹縣的未來。田芮熙坦言，自去年11月宣布參選以來，陳見賢副縣長即面臨各種抹黑與攻擊，今年更有升高趨勢，確實讓支持者感到憂心，陳見賢非常心疼也深感抱歉。但陳見賢始終堅守「良善、正直」的核心價值，選擇以具體政見與清晰願景回應，堅定步伐，一步一腳印爭取縣民認同。