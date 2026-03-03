在美國總統川普（Donald Trump）即將前往中國北京，與中國國家主席習近平會晤的四個禮拜前，美國與以色列對伊朗進行空襲，不僅重新洗牌了全球地緣政治棋盤，更連帶影響了習近平對於這場「川習會」的盤算。
《日經亞洲》（Nikkei Asia）刊登一篇題為「伊朗之後，中國對川普、石油和台灣面臨『困難盤算』」（After Iran, China faces 'difficult calculus' on Trump, oil and Taiwan）文章，其中指出，美國在美中領導人於北京會晤的前四週，與以色列對伊朗空襲，徹底重新洗牌了全球地緣政治棋盤，這也迫使中國領導階層重新分析情勢。
中方的克制與質疑
美以空襲行動斬殺伊朗最高領袖哈米尼，不過北京目前對此反應相對低調。中國外交部僅稱此舉「嚴重侵犯伊朗主權與安全」。
不過中國官媒新華社發表的一篇評論對美式外交表示高度懷疑。評論指出，在發動攻勢前，華盛頓仍在與伊朗進行談判；對華盛頓而言，「談話並非通往和平解決爭端的真正路徑，而是在恢復軍事攻擊前的戰術性停頓」。
兩岸問題專家、克雷蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學者裴敏欣（Minxin Pei）表示，這篇評論反映出中國精英與公眾日益增長的觀點，即「美國不可信任」。他認為「川習會」不至於取消，但很有可能延後舉行。
川普的「實力地位」外交
亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副總裁羅素（Danny Russel）指出，習近平可能仍希望透過峰會來「管理川普」，並維持去年10月在韓國釜山舉行川習會達成的美中貿易休兵。但他也指出，「如果這場戰爭情勢在未來幾天升級，習近平有可能選擇延後舉行。」
在去年川習會之後，川普近期的行動不僅針對伊朗，還對委內瑞拉發動突襲，抓捕了該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），而這兩個國家都是中國的重要能源貿易夥伴。此外，在巴拿馬，香港長江和記實業被剝奪了巴拿馬運河港口的經營權，川普先前曾誓言要從中國影響力中「奪回」運河。
羅素指出，：「川普或許認為自己正在展示足以震懾北京的軍事實力，但他在委內瑞拉與伊朗的行動，更可能促使北京強化抵抗美國的能力，並加強與俄羅斯的結盟。」他認為，整體而言，這次攻擊削弱了美中關係實現穩定或進展的前景。
不過也有分析人士指出，川普對伊朗的行動顛覆了外界原本認為他將以弱勢姿態前往北京的看法。先前，美國最高法院否決了他對中國及其他貿易夥伴實施的「對等關稅」，當時分析認為，此舉將讓川普難以在與習近平進行貿易談判時拿出制衡手段。
哈德遜研究所（Hudson Institute）中東和平與安全中心研究員里布瓦（Zineb Riboua）指出，「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）打破了川普因關稅案受挫而被視為「川普軟弱」的刻板印象，並可能在長期改變台灣局勢，因為美國資源得以重新配置。
里布瓦認為，解決中東問題能讓美軍騰出手來應對本世紀的核心對抗：中國對台灣的威脅。她表示：「華盛頓每花一年管理德黑蘭，北京就在太平洋多買到一年時間。」
台灣籌碼的重新定義
里布瓦指出，先前延後130億美元對台軍售案看起來像是對習近平的「屈服」，但現在可以被重新解讀為「實力地位下的刻意讓步」。她形容川普就像是對北京說：「我剛摧毀了你夥伴的防空系統，卻仍暫緩台灣軍售。來談談這份克制對你值多少。」
美國諮詢公司榮鼎集團（Rhodium Group）研究員克拉茲（Agatha Kratz）認為，若中國取消峰會，美國就更沒理由擱置對台軍售。但並不認為華府此時會刻意升級與中國之間的緊張情勢。
里布瓦認為，對習近平而言，「這是一道真正困難的算計題。」因為這場伊朗戰爭影響的不僅是「川習會」上的台海和美中貿易問題，還有中國的經濟發展命脈。
長期賽局
中國是伊朗石油的最大進口國，雙方於2021年簽署為期25年的合作協議，中國承諾投資高達4000億美元，承接其絕大多數海運出口，且享有大幅折扣。來自伊朗的石油約占中國海運進口量14%，並非無可替代，但價格上漲可能成為負擔。
羅素表示：「中國的主要風險不是失去伊朗原油，而是油價飆升，衝擊其已承壓的國內經濟與出口引擎。」
里布瓦指出，中伊25年協議本就不是為了保障政權存續，而是為了從一個因孤立而別無選擇的政權中取得「資源與基礎設施准入」。若危機後仍存在一個運作正常的伊朗國家，她認為習近平將率先與其談判，但未來的伊朗若由美國軍事影響力形塑、海灣資本資助並採用西方基礎設施標準，「北京的最大風險是，以前的選項再也不會出現在談判桌上」。
