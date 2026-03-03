我是廣告 請繼續往下閱讀

杜奕瑾舉例過去疫情期間，台灣出現的「衛生紙之亂」便是典型的資訊操弄，這套模式先在台灣測試成功，隨即複製到日本、澳洲，最後傳至美國。這種跨國界的策略輸出，顯示出資訊戰已具備高度模組化能力。

要如何反制？杜奕瑾認為平台必須負起責任，還拿溫室效應出來比喻「企業排放很多二氧化碳就要課稅，同樣地如果資訊操弄讓平台受益，就像污染一樣，那平台應該負起責任移除資訊操弄」。

《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines），本集邀請「PTT 創世神」、台灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創辦人杜奕瑾進行深度對談。面對中國日益進化的 AI 資訊戰，杜奕瑾直言，現在的威脅已非單純假新聞，而是透過生成式AI塑造「系統化敘事」，在軍事行動前就先發動攻勢，瓦解民眾心理。當主持人許毓仁問及AI驅動的機器人如何具體影響公眾行為？杜奕瑾指出，他們透過Infodemic資訊平台的長期監測，揭露了中方操控社群媒體的三大進化階段。第一階段為大量酸民帳號，「 過去假帳號易於辨識，但現在利用生成式AI，酸民帳號擁有完整的個人頭像、生活時間軸，甚至能與真人對話」，再來就是全球化演練，最後則是軍事行動前的「敘事鋪陳」，杜奕瑾觀察到俄烏戰爭與哈瑪斯攻擊前夕，網路戰往往先發動。而最近網路上也出現大量資訊操作的敘事，像是抹黑美國對台軍售是「把戰爭帶入台灣」，或是假冒台灣人質疑日本的「台灣有事，日本有事」友台發言，藉此離間盟友關係。想知道更多杜奕瑾對 AI 治理與數位韌性的看法？面對跨境平台的監管困境，台灣該如何因應？快點擊下方影片收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。