基隆忠二路派出所所長因不滿員警未清洗機車，當街飆罵警員外，還多次用手指抹機車再吮手指，畫面在網路上引發熱議，遭網友質疑職場霸凌，即便警局記申誡處分，但網友不滿單繼續痛批「申誡是給外人看」、「才一隻申誡也太不痛不癢」，稍早，基隆市警察局第一分局二度發聲，表示目前除先予以申誡處分，也已成立調查小組釐清是否涉及霸凌。畫面中顯示，基隆忠二路派出所所長，先是詢問一旁警員「這車是不是你的」，接著著伸出一根手指，沾上舌頭上口水後，在車牌上面來回塗抹，還大聲詢問掌鏡同仁「錄到了沒有？！」，只不過所長摸完車牌的手指，竟直接放進嘴裡吮了一大口稱「乾淨的」，接著他走到機車車頭前，斥責警員「車子你洗過嗎？學校沒有教嗎？」，當警員表示「沒有」後，所長再度吮了那根摸過車牌的手指，表示「學校沒有教，所以所長教」，話剛講完又在機車車頭上來回抹了好幾遍，最後所長說「我昨天晚上已經幫他們洗好了，所以我有教了」，隨後第三度吮指。畫面在網路上瘋傳，被許多網友質疑是「職場霸凌」，但也有網友緩頰表示「所長都親自洗車了」。事件引發關注後，所長隨即喊冤，並強調自己始終以身作則，甚至在2天內親自洗好了30多部警用機車，徐紹文進一步澄清，由於4月份即將迎來年度裝備檢查，他才會要求同仁自主清潔配發的車輛，且他本人更是利用休息時間協助同仁洗車。他表示，所內唯獨一名同仁遲遲不願配合，當晚他返所時正巧與該同仁交會，見對方依舊沒有行動，才一時情緒激動，出言厲聲告誡。基隆市警察局第一分局第一時間表示，忠二路派出所所長因應年度裝備檢查，本月份已多次宣導同仁清洗警用機車，並以身作則幫同仁清洗多部警用機車；惟所長求好心切告誡，並表示其車輛清洗後極為乾淨，惟示範動作不雅且過程態度欠佳，易引起社會民眾不當觀感。 基隆市警察局局長及第一分局長於2日晚間獲悉後，立即前往忠二所親自檢討所長指導同仁方式不妥之處，嚴予訓斥並予以申誡處分，要求改進領導指導方式及技巧，嚴防再有類似情事發生。警局說明一出，網友們似乎不買單！紛紛表示「這樣的職場霸凌，居然只處分申誡」、「我真心覺得基隆制度超爛」、「官官相護，真的可悲」、「根本還在鬼扯護航啊」、「才一隻申誡也太不痛不癢」、「這種懲處只能說無能」、「申誡一支，功過相抵嘉獎2支就補回來了！申誡是給外人看」。對此，今天中午市警局再次發聲表示，日前局長及第一分局長親自檢討所長指導同仁方式不妥之處，並就該影片不當行為先予以申誡。至於霸凌部分，至今分局尚未收到反映及申訴，所長也已向警員同仁表達歉意，但警局仍會主動組成調查小組釐清是否涉及霸凌，後續將視情況再行處置。