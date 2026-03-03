我是廣告 請繼續往下閱讀

▲張淑娟痛批周玉蔻身為資深媒體人卻說謊作亂，不向當事人查證就發新聞，二審應該加重判刑。（圖／記者劉松霖攝）

▲對於胡婉玲出庭作證還原當年節目製播決策過程，張淑娟認為胡婉玲說得很清楚，周玉蔻不該把查證責任全部推給電視台。（圖／記者劉松霖攝）

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年在民視政論節目「辣新聞」中，爆料時任台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴，曾在23年與前中姐張淑娟「滾床單」，遭到個資法及加重誹謗罪起訴並判處1年6個月，若判刑定讞須入獄、無法易科罰金，全案上訴二審今日開庭，審判長指出，依據相關一百多件判決，刑度其實都在6個月以下，因此質疑，形同提前揭露周玉蔻有望輕判的心證。張淑娟對此受訪回應，「滾床單」案二審合議庭的法官助理，在開庭前夕加班到凌晨3點，整理一百多件案情相似的判決，，審判長直指一審判1年6月很特殊，並要求檢方與告訴人提出具有說服力的上訴理由。對於高院傳喚時任民視副總經理胡婉玲作證，張淑娟認為胡婉玲已經講得很清楚了，「辣新聞」的吳姓製作人是記者詢問張淑娟，是否擔心高院法官今天庭上發言形同預告二審輕判？張淑娟表示，就像一審審理時檢察官說過，殺一個人1刀跟100刀罪名是不一樣的；張淑娟批評周玉蔻政大新聞系畢業、從事媒體多年，但而且節目內容在民視的53台還有152台播放給全球華人收看還連講7天。張淑娟說，一家服裝店打3折就很便宜了，會形容「跳樓大拍賣」，違反個資法本來就是5年以下有期徒刑，一審判1年6個月是剛剛好，尤其周玉蔻4年來都不願意認罪這樣狡辯，「我覺得應該加重刑罰」。