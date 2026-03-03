記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，3月4日（週三）在桃園市、台中市、台南市等8縣市部分地區將實施停水，原因包含管線漏水檢測、管線汰換工程等，最長影響時間長達10小時的情況。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市3月4日停水影響範圍與時間懶人包，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。
◼︎桃園市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日凌晨0時至05時（5小時）
停水原因：大溪區慈光小區、公園小區管網封閉調查
📍影響區域
大溪區：仁善里、仁愛里、仁武里。共3個村里。
◼︎宜蘭縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日下午13時至17時（4小時）
停水原因：114年度宜蘭溪北地區增設消防栓工程新舊管聯絡
📍影響區域
頭城鎮：外大溪路、大里路、濱海路七段、濱海路五段、濱海路六段、石城路、草嶺古道、龜山路。
◼︎台中市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午09時至12時（3小時）
停水原因：辦理本廠學士梅川東小區封閉測試，疑似該區域有漏水跡象，故辦理停水封閉檢測
📍影響區域
北區：健行里、崇德里、建興里、育德里、賴村里、賴福里、邱厝里、頂厝里。共8個村里。中清路一段以東，崇德路一段以西，進化北路以南，健行路以北。
◼︎雲林縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午08時至18時（10小時）
停水原因：管線改善工程，增設排水設施，停水施工
📍影響區域
莿桐鄉：中正路、光復路、和平路、莿桐北路一段、莿桐北路二段、饒平西路。
◼︎嘉義市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午08時至18時（10小時）
停水原因：嘉義廠分區管網維護及漏水調查作業
📍影響區域
東區：長竹里、蘭潭里(大雅路二段、大雅路二段619巷、大雅路二段603巷、小雅路513巷、小雅路)等相關巷弄。
◼︎台南市停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午08時至18時（10小時）
停水原因：汙水下道工程施工,自來水管線遷移施工
📍影響區域
新營區：南紙街、太子路、新榮路、長榮路三段、及周邊巷道。
◼︎屏東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午12時至16時（4小時）
停水原因：「114年東港所分區計量管網委外建置及漏水調查」制水閥新設作業
📍影響區域
新園鄉：內庄村、港墘村/店口路以南，興安路以東，港墘路以西，興中路以北。
◼︎台東縣停水範圍一次看
🕦停水時間：3月4日上午12時至17時（5小時）
停水原因：提升正興、介達、太麻里、新香蘭地區(或路段)居民用水品質及強化區域供水之穩定度，辦理小區封閉停水(降壓)施工作業。
📍影響區域
太麻里鄉：千禧街、南迴公路、外環路、太金路、太麻里街、德其街、德興路、曙光街、香蘭產業道路。金峰鄉/德興路、正興產業道路。
降壓地區
太麻里鄉：佳崙產業道路、利里武街、加拉班街、南迴公路、南里街、和平路、外環路、大王路、太峰路、太金路、太麻里街、市隆路、德輝路、文化路、日昇路、民權路、泰王路、站前路、至善路、舊佳崙產業道路、金萱路、順安路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
