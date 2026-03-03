我是廣告 請繼續往下閱讀

▲費爾柴德不僅適應良好，現場翻譯更透露他已經懂得用「龍貓」來稱呼總教練曾豪駒，顯見雙方默契極佳。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)中華隊進入最後備戰階段，擁有大聯盟資歷的台美混血好手「費仔」費爾柴德(Stuart Fairchild)被教練團賦予第1棒開路先鋒的重任。面對外界關心是否會感到壓力，費爾柴德展現大聯盟球員的強大心理素質，不僅直呼沒有壓力，現場翻譯驚喜透露，他已經完全懂「龍貓」總教練（曾豪駒）的稱呼了。針對被排在先發第1棒的角色定位，費爾柴德在受訪時自信滿滿地表示：「能打第1棒，代表教練對我充滿了信任，對此我感到非常興奮。」擔任現場翻譯的人員也笑著補充，費爾柴德在回答時，已經能精準表達出「龍貓(曾豪駒)」對他的信心。這個有趣的小插曲，顯見這位混血球星與教練團之間已在極短時間內建立起極佳的默契與互動。談到扛起國家隊核彈頭是否備感壓力，費爾柴德給出了充滿大聯盟格局的霸氣回應：「完全沒有壓力。無論你在打線中的哪一個位置、無論你面對的是哪位投手，都不會有額外的壓力。」費爾柴德強調，棒球其實就是這麼簡單，每個人就是在自己的棒次上做好該做的事，「我就是打好我的比賽，盡我所能。無論發生什麼事，我們都是全力以赴，坦然接受比賽的結果。」