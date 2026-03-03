Gogoro今（3）日宣布推出EZZY 500 玩具總動員車系，攜手迪士尼推出聯名車，Gogoro特別選定熱銷入門白牌車款 EZZY 500，以超人氣角色「巴斯光年」與「翠絲」為靈感，打造出「浩瀚宇宙號」與「歡樂牛仔號」兩款新車，搭配政府補助後，最低入手價4萬元有找，同時還有可愛滿點的相關主題配件，讓不少老車主忍不住問：「可以舊換新嗎？」
專屬App介面與超大空間
EZZY 500 玩具總動員車系在設計上暗藏細節彩蛋，車前飾版配有專屬的玩具總動員徽章大幅提升質感，車側部分，「浩瀚宇宙號」配置巴斯光年的雷射按鈕，「歡樂牛仔號」則鑲上有著滿滿洋蔥的胡迪交接「警長徽章」。此外，車輛還標配極簡頭燈造型矽膠套、專屬電繡圖騰座墊與角色圖案踏板，完美呼應《玩具總動員》的世界觀。不僅如此，車主還能同步解鎖 Gogoro App 的專屬角色主題介面。
除了外觀吸睛，EZZY 500擁有 5.5 kW 動力與雙電池配置，具備超長 70 公分座墊，滿足雙載需求，32.5 公分的寬敞腳踏空間，最多可直接放下 28 吋行李箱。車身重量僅102公斤相當輕盈，並配有「一鍵啟動倒車」功能，讓通勤族或女性移車更輕鬆。
早鳥優惠加1元帶走3860大禮包
Gogoro 也祭出超殺購車優惠，EZZY 500 玩具總動員系列售價為 74980 元，扣除相關補助後最低不到 4 萬元即可入手。即日起至 3 月 29 日前選購，還能享有早鳥限定「加 1 元」帶走總價值 3860 元的「玩具總動員配件大禮包」，內含造型防滑踏墊、專屬安全帽與超容量巧納袋，一次滿足粉絲的收藏與實用需求。
週末衝松菸打卡！4.5米巨型設施登場
為了讓大小朋友親身體驗新車魅力，Gogoro推出「玩樂總動員」大型主題遊樂場，將於本週末3月6日至3月8日在台北松菸文化廣場舉辦，免費入場，設有 4.5 公尺高的巨型火箭設施讓民眾挑戰「拯救三眼怪」，還有尋找彈簧狗的「玩具大搜索」及「飛碟主展區」等沉浸式關卡。民眾只要完成指定任務並集滿三個章，就能參與「扭蛋轉轉樂」，有機會直接幸運抽中一台全新的 Gogoro EZZY 500 玩具總動員系列車款。
資料來源：Gogoro
