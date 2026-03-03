我是廣告 請繼續往下閱讀

中央社社長、前民視副總經理胡婉玲今日為周玉蔻的「滾床單」案，以證人身分到高等法院出庭，對於自己是不是周玉蔻曾經查證的對象，胡婉玲說在節目製播前有提醒周玉蔻要找相關人證實，她還打電話給政論家司法文武，確認周玉蔻、蔡玉真聽到張淑娟是蔣孝嚴緋聞對象的那場餐會是否為真，但她認為這純屬幫忙，並非查證；蔡玉真委任律師問胡婉玲，節目點名張淑娟是否帶來收視、收視率是不是製播節目的前提？胡婉玲總共被問了兩次都回答「不是」。胡婉玲證稱，「辣新聞」節目找周玉蔻來是因為她很資深，電視台會尊重她的專業，要動她節目不是那麼容易；周玉蔻是蔣家秘辛的權威，當時電視台沒警覺「滾床單」事件會跟選舉有關。胡婉玲表示，周玉蔻錄節目前跟她說有人證、物證會陸續端上來，因為沒別的地方可參考，「周小姐說了算」，剛開始也很信任周玉蔻講的，但後來看到周玉蔻公開道歉才發覺不妙，「我們都覺得有被騙的感覺」。民視節目編審陳建民之前作證說「新聞傳播群主管」曾向司馬文武查證周玉寇提到的餐會，胡婉玲今日出庭承認就是她打電話，因為司馬文武很資深，不會接年輕人電話，她有電話就幫忙打，詢問是不是有那場餐會以及在場人員有誰，她身為電視台副總經理，不會負責查證，但她在事發後基於主管的責任找周玉蔻問線索來源是誰，提醒周玉蔻如果無法取得張淑娟或代表的說法，節目上就不要再談這個議題。對於陳建民提到有主管向前中華民國佳樂小姐、當過台中市議員的林佩樂查證，林佩樂說曾聽過蔣孝嚴緋聞對象是張淑娟，法官也向胡婉玲確認她是否就是這位主管？胡婉玲否認，還說她「對這種選美比賽很沒有興趣」，也從未聽過佳樂小姐、林佩樂，「官司打成這樣很可悲」。胡婉玲說，2022年9月22日節目播出後她在深夜起床，看到陳建民傳訊息來讓她嚇一跳，節目編審跟她說已公布張淑娟的資料，代表編審也不認同，她質疑節目播出前有充分準備嗎？有人承認嗎？但沒人告訴她。「辣新聞」播出時間是晚上10點，陳建民則在當晚9點28分傳訊息，胡婉玲對於半夜才看到解釋「我一天工作12小時，很累」，因此她有先睡一下，在半夜起來，但半夜看到能怎麼辦？只能等天亮，周玉蔻錄完自己的廣播節目到民視來，才能找她討論。蔡玉真的辯護律師詰問胡婉玲時，好奇當時辣新聞的收視率有無因為「滾床單」事件而提升，胡婉玲認為這不是重點，不過法官指出這是本案重點，和周玉蔻、蔡玉真的犯罪動機有關，胡婉玲才回答當時沒有討論收視情形；聽到被告律師再問「收視率不是製播節目的前提嗎？」，胡婉玲說「不是吧」。高院合議庭決定發函民視，調取2022年播出「滾床單」內容前後的收視率，並諭知5月19日辯論終結。