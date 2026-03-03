我是廣告 請繼續往下閱讀

通令各縣市衛生局 禁止該醫師報備支援

近期醫護偷拍事件頻傳，包括北市聯合醫院仁愛院區有護理師偷拍患者並上傳社群網站；另外，桃園某間大型連鎖婦產科旗下的一名醫師也在問診時，偷拍女童、少女的私密照，甚至收藏超過2TB兒童性影像，新北地檢署依法起訴。衛福部長石崇良強調，「此風不可長」，醫師部分已經要求衛生局要求1個月內完成調查作出處分，也已通令衛生局禁止報備支援，若情節重大會廢止證書。桃園某間大型連鎖婦產科醫師涉嫌在問診時，偷拍女童、少女私密照，甚至收藏大量兒少性影像。新北地檢署依兒少性剝削防制條例散布兒少猥褻行為之影片及無正當理由持有兒少性影像等罪起訴，並求處重刑。石崇良今（3）日出席「《疫後新生-國家醫院的轉變與永續》」新書發表會。會前接受聯訪時，被問到近期醫護偷拍事件頻傳，如何防範、因應。他強調「此風不可長」，遇到這樣的事情也已經要求業務單位盡速從嚴處分。石崇良提到，關於護理師部分已經暫停執業，並要求2週內做完處分，最重廢止執業執照。他說，另外醫師部分，已經要求衛生局，不須等到司法判決出爐，是行政處分並行，一個月內要完成調查並做出處分。石崇良指出，目前要求醫院先停止執行臨床業務，也通令各縣市衛生局，禁止該名醫師報備支援、到其他地方執行醫療業務。等到調查結束、處分完成後，若情節重大會廢止證書。至於醫護管理部分，石崇良認為，教育最為重要，須清楚知道分際在哪，一旦發生違法、違規事件會面臨什麼樣的裁處、嚴重後果。他強調，病人隱私、安全是擺在第一位，沒有任何妥協空間。不過，因為性平事件頻發生在婦產科，石崇良也說，不只是婦產科要加強，而是所有科別都要，會接觸到私密部位的科別也要強化。