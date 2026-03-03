我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐姓所長在舔手指後，在車牌及車身摩擦，再將手指放入口中「驗車」。（圖／翻攝畫面）

近日一部基隆市警察局第一分局疑似職場霸凌影片被瘋傳，影片中忠二路派出所徐姓所長，因不滿警用機車未確實清潔，對著員警咆哮，示範玩洗車後，還用手指抹車牌，再放入口中「驗車」。對此，基隆市議會議長童子瑋表示，會要求嚴正處理並保障基層員警權益。影片畫面可見，徐姓所長在騎樓訓斥基層員警「連車都不會洗」，隨後邊邊檢查車輛，邊追問員警「這車是不是你的？」，甚至對員警咆哮「錄到沒有？錄到沒有啦？」，甚至在舔手指後，在車牌及車身摩擦，再將手指放入口中「驗車」，引發熱議。針對基隆市警察局第一分局忠二路派出所所長相關影片引發社會關注一事，基隆市議會議長童子瑋，發表兩點聲明指出，首先，他在知曉事件時，已第一時間致電基隆市警察局長，掌握事件相關資訊，「我認為，無論職位高低、角色位置，員警長期承擔高壓勤務、團隊合作的辛勞，值得在安全、專業且有尊嚴的環境中執行職務。針對本案，我會要求嚴正處理並保障基層員警權益。」童子瑋續指，今日在結束議會行程後，他將前往忠二路派出所表達對基層員警的關心，確保本案依《公務人員保障法》啟動完整調查程序並依法處理，並要求警察局明確承諾，不得對疑似吹哨者進行調查或報復性處置，更應該建立更健全的申訴與保護機制。