中東戰火持續延燒，台股表現跟著疲軟，加權指數下跌771.44點，收在34323.65點，跌破35000點關卡。油電、運輸類股強勢，上市櫃合計31檔個股漲停、15檔跌停，記憶體更是重災區，包含南亞科、華邦電、旺宏等。台股加權指數九點半前仍多維持在平盤上，最高達35,264.59點，但隨後指數幾乎一路向下走，收在今日最低點34323.65點，上下差距達940點；成交量達10576.93億。權王台積電下跌40元、收1935元；台達電下跌85元、收1340元；聯發科下跌85元、收1815元。貿聯-KY漲140元，收1645元；奇鋐漲30元、暫報1795元。受到戰爭影響，荷姆茲海峽遭封鎖，航運股在股市中逆勢上漲。貨櫃三雄都已暫停收中東貨物及紅海貨物，股價持續勁揚。陽明今日收漲停價位66元；萬海上漲近9%，收87元；長榮上漲3%，收215.5元。散裝航運表現也熱絡，新興上漲2％，收37.85元；裕民、四維航分別上漲0.75元及1.2元，收69.5元和18.85元。裕民跟慧洋-KY都上漲超過2%，分別收69.5元及75.9元。油電類股部分，台塑化上漲4%，收58.8元；山隆亮燈漲停，收16.4元。記憶體則變成今日重災區，旺宏、華邦電、南亞科都收在跌停價位，力積電、晶豪科盤中觸跌停，但最終下跌近9％。今日成交量前十名分別為群創、力積電、台玻 、友達、元大台灣50 、燿華 、元晶、旺宏、華邦電、陽明；其中群創盤中一度觸及跌停價位。