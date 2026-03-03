高雄櫻花季將於3月14展開，高雄日航酒店表示，為響應櫻花季，攜手 Google YouTube team 跨界合作，即日起推出「花漾春宴」住房專案，即日起就有優惠一直到6月18日，專案價每房最低5700元起（另加10%服務費及5%稅金），專案含3000元餐飲抵用金。凡於2026年3月13日至15日期間預訂專案入住的賓客，每房加碼贈送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張。

高雄日航酒店位居高雄亞洲新灣區，迎接高雄一年一度的音樂慶典「高雄櫻花季」，再加上還有指標性音樂祭典「大港開唱」、南韓人氣男團SEVENTEEN小分隊CxM演唱會、李昇基 × 李洪基夢幻組合首場海外合體演唱會等，因此高雄日航酒店期間抓緊商機，限定推出「花漾春宴住房專案」。

期間入住每晚5700元起  送3000元餐飲抵用金

專案入住經典房型每晚5700元起，專案包含3000元餐飲抵用金，可自由運用於館內各餐廳消費或加購早餐，或者前至自助餐廳「SERENA全日餐廳』、桃泉中餐廳、RB22天空酒吧等都可全額抵用。

▲高雄日航酒店推「花漾春宴」住房專案，每房5700元起，還送3000元餐飲抵用金，可用在buffet等餐廳。（圖／高雄日航酒店提供www.nikkokaohsiung.com）
3月13日、3月14日及3月15日入住  加送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張

高雄日航酒店表示，凡預訂「花漾春宴」專案並於2026年3月13日、3月14日及3月15日入住的賓客，雖然是假日，房價較高一些，但是每房還加碼贈送「高雄櫻花季」音樂節入場券兩張，入場券每張原價1499元起，加上原本的抵用金3000元，等於有約6000元之價值。

另外，近日SERENA全日餐廳精心打造櫻花主題布置，並推出櫻花季限定餐點，包含櫻花海鮮酥派、櫻花什錦散壽司、櫻花鰻魚卷壽司等，餐廳餐價平日1180元+10%、假日1380元+10%。而Rooftop Bar22天空酒吧也有櫻花特調系列（每杯200元～250元+10%）。

國泰飯店觀光事業推優惠  平日入住加贈2000點會員點數 

隨著政府將推出「2026年國旅補助」，國泰飯店觀光事業表示，旗下「AMAZZING CLUB 滿意客計畫」超前部屬，搶先於3月推出「國旅神隊友」，為平日旅遊市場暖身。會員於活動期間透過官網預訂並完成平日入住，每筆訂單可加贈 2000 點會員點數；同時，新加入會員可獲得100元餐飲抵用券；高階會員預訂專屬「滿意客假期」住房專案享7 折優惠。

▲即日起至3月24日，於平日（週日至週四）入住國泰飯店觀光事業旗下和逸飯店等，可額外獲得 2000 點AMAZZING CLUB會員點數。( 圖／國泰飯店觀光事業提供www.cathayhotel.com.tw)
