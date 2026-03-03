我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀當選資格、國籍爭議持續延燒，根據《自由時報》今（3）日獨家報導，公部門後續將針對李貞秀「登記參選」資格部分進行漏洞檢討，並於九合一大選時改進，不過由於中選會已不能收回或註銷李貞秀的當選資格，後續處置只能透過司法，不排除向法院提出「當選無效」之訴。李貞秀上個月遞補就任中華民國立委，並在就職典禮上自揭有中華民國國籍，而中華人民共和國的國籍疑似因對岸不受理而無法放棄，疑似間接透露目前擁有雙重國籍，依法需在就任1年內提供放棄其他國籍之證明文件。另外，依照兩岸條例規範，歸化我國籍的原中國人士要登記參選，不得有「雙重戶籍」，且須取得台灣身分滿10年。然而，《自由時報》今報導，李貞秀註銷中國戶籍的時間點是2025年三月，表示她登記參選時，本就不符合參選資格，但卻能登記，因為選務機關只看身分證和戶籍謄本資料，顯示中選會當初執行選務時存在制度漏洞。《自由時報》獨家指出，根據相關官員強調，中配入籍滿10年才能登記參選、參政或擔任公職，這個起算點要由「拿回中國註銷戶籍證明到主管機關上繳後」才能開始起算，而李貞秀是1999年拿到台灣戶籍，依法必須在2004年8月31日前，將放棄中國戶籍證明拿回來，否則就喪失台灣人身分，但是李貞秀直到2025年三月才第一次繳回，顯示她從1999年到2025年間都持有中國戶籍。針對上述漏洞，《自由時報》揭露，有相關官員說明，未來會結合內政部和移民署，對登記參選的候選人身分做清查，因為選舉實務上，必須從移民署的資訊才能看到中配何時繳回放棄中國戶籍證明時間點。針對這一點，陸委會已經跟中選會溝通，今年九合一選舉就會把這個制度漏洞補起來，讓候選人都能符合兩岸條例規範。至於李貞秀打從一開始登記參選的資格就有問題，後續能如何處理？《自由時報》揭露，該案因中選會委員還沒選出，現在還不能開會，但陸委會提供李貞秀沒有登記參選資格的主張，中選會已經表示會去討論。不過，就算中選會討論通過，也沒辦法直接註銷或收回李貞秀當選資格，所以必須透過司法解決，而依法就是由公部門提起「當選無效」之訴。