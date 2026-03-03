我是廣告 請繼續往下閱讀

即便中國能透過租借算力訓練大型語言模型（LLM），但若要進入 IoT 設備、無人機或自駕車等軍事與工業應用，仍需要物理上的高效能晶片，出口管制能有效拖慢中國將 AI 轉化為大規模自動化武力的進度。

《TCN》與德國馬歇爾基金會共同製作《台灣前線》（Taiwan Frontlines）節目，本集邀請PTT創世神、台灣AI Labs創辦人杜奕瑾，針對美中半導體出口管制及AI人才策略進行深度探討。面對晶片銷售禁令是否真能遏止中國軍事野心？杜奕瑾點出，出口管制雖然無法完全阻絕中國訓練模型，卻能精準打擊其「落地應用」的擴張速度。杜奕瑾分析，雖然管制禁令長期來看能刺激中國開發替代晶片，但現階段台美掌握的高速運算生態系，仍是維持領先的護城河。而台灣的AI優勢在哪？杜奕瑾提出台灣政府正透過人才、模型、解決方案三大面向，建構防禦力與競爭力，其中有兩個大計劃，一為TAIDE計畫，透過收集台灣特有的語料與資料集，建立屬於台灣的大型語言模型，並在校園端就開始培養能開發生成式 AI 的優秀人才。二為TAME計畫，針對醫療、金融等特定領域，台灣推出開源模型 TAME，快速在本土資料基礎上打造專屬解決方案。想知道更多杜奕瑾對AI晶片戰與未來科技人才的佈局？AI加上假訊息的資訊戰該怎麼防範？快點擊下方影片收看《台灣前線》（Taiwan Frontlines）。