▲賈永婕老公昨日包場《冠軍之路》，電影票房再1千萬就要破億。（圖／賈永婕臉書）

2026年WBC世界棒球經典賽即將到來，台灣於3月5日至3月8日在日本東京巨蛋，出戰強敵日本、韓國、捷克、澳洲。台北101董事長賈永婕今（3）日發文表示明日要出發日本，繼續為 Team Taiwan 加油。另外，台北101也將從明天開始一路點燈，持續為台灣揮舞巨大加油棒。經典賽將開打，台灣選手已抵達日本備賽，關注棒球賽事多年的賈永婕，透露明天就要出發日本，繼續為Team Taiwan加油，而台北101也將從明天開始一路點燈。賈永婕PO出手拿台灣國旗的照片，喊話：「繼續熱血，繼續相信，繼續為台灣加油！」賈永婕老公昨日包場電影《冠軍之路》，回想起2013年經典賽「台日大戰」，當時台灣以2:0領先，賈永婕開心得意地對旁邊的日本人說「思蜜媽謝～沙呦那啦～（意即不好意思、再見）」。結果延長賽被逆轉，讓她哭到不行，直呼：「那種不甘心，記了十一年。」在2024年的12 強賽，賈永婕一樣在現場，這次即使比數拉開她也一句話都不敢說，因為她學會「在真正贏之前，不提前慶祝」，直到最後一個出局數，才敢放聲尖叫。賈永婕感性說：「棒球教會我們的，從來不只是勝負，是挫敗之後不離開，是被看不起之後更努力，是輸過，才知道怎麼贏，這就是台灣精神。」電影《冠軍之路》票房再1千萬就要破億，賈永婕最後也喊話大家持續包場，讓《冠軍之路》站上影史新紀錄。