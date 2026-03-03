我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨主席鄭麗文日前在內部會議上，信誓旦旦說「鄭習會」將在上半年完成，並認為對年底選戰是「大加分」，嚇壞不少藍委。中廣前董事長趙少康今受訪表示，若鄭麗文能讓北京承諾「台獨我就打，不台獨我就不打」，那鄭麗文就成功了，若無法爭取有利條件，那倒不如不去。趙少康今上午陪同國民黨青年部前主任、爭取北市港湖議員提名的陳冠安掃市場，被問到「鄭習會」能否幫國民黨加分？趙少康說，從整個台灣的角度，多溝通總是好的，老死不相往來，不溝通也不是辦法，一年賺人家一、二千億元美金貿易順差，卻一副當成敵人也不對，溝通總是好的，能化解疑慮。趙少康說，「鄭習會」能為台灣要到什麼有利條件？如果能為台灣帶來和平、兩岸帶來和平，爭取到好的條件，那就值得；但如果談半天，老共還是鐵板一塊，什麼都不讓，這個談就不是成功的談，所以事先的幕僚作業很重要。「台灣小、大陸大，他讓我們才對，不是我們讓他」，趙少康說，如果老共承諾說「台獨我就打，不台獨我就不打」，鄭麗文就成功了，尤其今天老共說五個條件，講一大堆等於沒講，所以只有一個重點，就是「不獨我就不打，獨我就打」，這樣民進黨支持台獨力量也就小了，美國也不敢支持民進黨台獨，若鄭麗文能要到這一點，老共願意讓步，就贏了。媒體追問，所以「鄭習會」有機會幫2026選戰加分？趙少康則笑說，當然是有機會，任何事總是要抱希望，但事先幕僚作業要做好，否則沒辦法幫台灣爭取到有利條件，那還倒不如不去，去就是要為台灣爭取到有利條件。